14.12.2025
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
«Γι’ αυτό έχουμε τους υψηλότερους φόρους που είχαμε ποτέ, γι’ αυτό έχουμε εξωφρενικά υψηλούς λογαριασμούς, γι’ αυτό έχουμε κρίση στο κόστος διαβίωσης» δήλωσε πρόσφατα ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι, αποδίδοντας στο Brexit όλα τα δεινά των Βρετανών. Κάποιοι στη Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν μια έστω τελωνειακή ένωση, με το μπλογκ. Άλλοι όμως βλέπουν σε αυτό μια καταστροφή.

Πρόσφατα, η Βουλή των Κοινοτήτων στη Γηραιά Αλβιόνα ψήφισε υπέρ ενός συμβολικού νομοθετικού μέτρου που ενθαρρύνει τη διαπραγμάτευση για μια νέα τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, δίχως όμως να υπάρχει κάποια πραγματική αλλαγή ή ένα δεσμευτικό «ναι» στην επιστροφή στην τελωνειακή ένωση.

Για τον διακεκριμένο βρετανό δημοσιογράφο όμως της Telegraph, Αμπρός Έβανς-Πρίτσαρντ, η κατάρρευση της «επανεκκίνησης» του σερ Κιρ Στάρμερ με την ΕΕ θα έπρεπε να έχει καταστήσει σαφές ότι ο διμερής μηχανισμός Βρυξελλών-Λονδίνου είναι «δηλητηριώδης, δυσλειτουργικός και άχρηστος».

Σε ανάλυσή του ο Πρίτσαρντ, εξηγεί ότι η Βρετανία αν έμπαινε σε μια τελωνειακή ένωση, θα έπρεπε να υιοθετήσει τους κανονισμούς της ΕΕ χωρίς ψήφο και να παραδώσει μεγάλο μέρος των σημερινών της δασμολογικών εσόδων στις Βρυξέλλες για αυτό το «προνόμιο».

Αρνείται ο ίδιος ότι η ανάπτυξη της χώρας του Ην. Βασιλείου είναι δεμένη χειροπόδαρα επειδή βρίσκεται εκτός τελωνειακής ένωσης. «Αν η Βρετανία έκανε ένα τόσο ανόητο βήμα, θα έπρεπε να καταργήσει τις εμπορικές της συμφωνίες με την Ινδία και την Αυστραλία, καθώς και άλλες που βρίσκονται στα σκαριά. Θα έπρεπε να αποχωρήσει από το CPTPP και να εγκαταλείψει τόσο τη διαπραγματευτική της ισχύ όσο και τον ρόλο της στη διαμόρφωση αυτού που εξελίσσεται σε υποκατάστατο του ανενεργού Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με σοβαρή απώλεια διπλωματικής αξιοπιστίας».

Επίσης, προσθέτει ότι θα έπρεπε να καταργήσει το εμπορικό της πλαίσιο με τις ΗΠΑ, προκαλώντας βέβαιη και οργισμένη αντίδραση από τον Τραμπ.

«Θα εγκατέλειπε τη συμφωνία μηδενικών δασμών στα φάρμακα (η ΕΕ αντιμετωπίζει 15%), τη συμφωνία 10% για 100.000 αυτοκίνητα τον χρόνο (η ΕΕ αντιμετωπίζει 15%) και τη συμφωνία 25% για χάλυβα και αλουμίνιο, που παραμένει ημιτελής (η ΕΕ αντιμετωπίζει 50%)».

Συμμαχία με τις ΗΠΑ, όχι με ΕΕ

Ο Βρετανός δημοσιογράφος σημειώνει πως η τεχνολογική συμμαχία ΗΠΑ-Ην. Βασιλείου είναι δυνατή μόνο επειδή αυτή η χώρα είναι «πλήρως αυτοκυβερνώμενο κράτος», ικανό να θέτει τους δικούς του κανόνες και τη δική του εμπορική πολιτική, και ικανό να ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί και όχι ως απειλή που πρέπει να περιοριστεί.

«Γι’ αυτό οι αμερικανικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις ύψους 150 δισ. λιρών στην τεχνητή νοημοσύνη και στις προηγμένες τεχνολογίες την επόμενη δεκαετία, και αυτό είναι που θα οδηγήσει σε ένα άλμα παραγωγικότητας στο Ην. Βασίλειο, καθώς η «καμπύλη J της AI» θα ανεβάσει τον μακροπρόθεσμο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης πάνω από το 2%».

Υποστηρίζει ότι τα πιθανά οφέλη είναι κατά τάξεις μεγέθους μεγαλύτερα από τα ξεπερασμένα ψίχουλα του 20ού αιώνα που θέλει να μας πουλήσει ο σερ Εντ.

Το Ην. Βασίλειο διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο τομέα AI στον κόσμο με μεγάλη διαφορά, αντλώντας τόσες επενδύσεις όσες ολόκληρη η ΕΕ μαζί. «Ποιος σώφρων στρατηγικός νους θα έδενε τις τεχνολογικές μας τύχες στο εξελισσόμενο τροχαίο δυστύχημα του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την AI, που έχει οδηγήσει σε μαζική έξοδο των ευρωπαϊκών τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων;» αναρωτιέται ο Πρίτσαρντ.

Η ΕΕ, επιτέλους, προσπαθεί εσπευσμένα να μετριάσει τα χειρότερα σημεία αυτού του κανονισμού και της ρύθμισης των δεδομένων (GDPR), αλλά η ζημιά έχει γίνει.

Η ΕΕ έχασε οριστικά το cloud computing από τους αμερικανικούς hyperscalers τη δεκαετία του 2010. Τώρα χάνει και τη θεμελιώδη AI από τους Αμερικανούς, ενώ χάνει την AI εφαρμογών από την κινεζική DeepSeek.

Διάβασαν την έκθεση Ντράγκι;

Στη συνέχεια ο Βρετανός δημοσιογράφος στέκεται στην οικονομική παρακμή όπως αναφέρεται στην έκθεση Ντράγκι. «Την έχει διαβάσει άραγε κάποιος από τους 100 βουλευτές που ψήφισαν υπέρ συνομιλιών για τελωνειακή ένωση; Είναι μια συντριπτική κριτική για το πώς το μπλοκ έχασε την ψηφιακή επανάσταση της δεκαετίας του 2000 και παγιδεύτηκε στις «μεσαίες τεχνολογίες του περασμένου αιώνα»» λέει.

Επιπλέον οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης έχουν αποδώσει εξίσου άσχημα συνολικά, ενώ η Γερμανία έχει πάει ακόμη χειρότερα – αφήνοντας κατά μέρος τα σοκ της Covid και του πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν, που έχουν ανακατέψει δραματικά την εικόνα.

«Αν το Brexit είχε πράγματι προκαλέσει τέτοια απώλεια, το Ην. Βασίλειο θα έπρεπε, στο αντίθετο υποθετικό σενάριο, να είχε ξεπεράσει τη Γερμανία σε ανάπτυξη κατά περίπου 10% ή και περισσότερο, κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αξιοπιστίας».

Μπορεί επίσης να προστεθεί ότι η Γερμανία έπρεπε να πληρώσει μεγάλες καθαρές μεταβιβάσεις προς την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης της πανδημίας ύψους 800 δισ. ευρώ. Αυτό έχει ωραιοποιήσει την ανάπτυξη των χωρών της Λέσχης Μεσογείου, που ούτως ή άλλως είχαν μεγάλο έδαφος να καλύψουν μετά τη χαμένη δεκαετία της ευρωζώνης. Αν η Βρετανία βρισκόταν ακόμη στην ΕΕ, θα έπρεπε να συμβάλει και αυτή στις μεταβιβάσεις.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν άνθηση λόγω της μεγαλύτερης δημοσιονομικής επέκτασης που έχει καταγραφεί ποτέ σε καιρό ειρήνης, με διαρθρωτικά δημοσιονομικά ελλείμματα άνω του 6% του ΑΕΠ επί Τραμπ 1.0, Bidenomics και τώρα Τραμπ 2.0, και με ανεξέλεγκτη συσσώρευση χρέους. Ούτε υπέστησαν δεκαπλασιασμό των τιμών του φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Είναι σοβαρό ζήτημα

Το ευρύτερο ζήτημα της τελωνειακής ένωσης είναι ότι ο βρετανικός λαός ψήφισε το 2016 για την αποκατάσταση της πλήρους δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης υπό το δικό του κοινοβούλιο, τους δικούς του νόμους, τα δικά του δικαστήρια και τις δικές του ρυθμιστικές αρχές.

Η ανατροπή αυτού και η ολίσθηση πίσω στη νομική τροχιά της ΕΕ χωρίς νέα συνταγματική εντολή είναι σοβαρό ζήτημα. Το να γίνει αυτό για μια άχρηστη τελωνειακή ένωση της ΕΕ, στη μετα-ευρωπαϊκή εποχή της AI και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, είναι να προστεθεί αμαρτία στην αμαρτία.

Στους φιλοευρωπαϊκούς φίλους μου μπορώ μόνο να πω: με κάθε τρόπο, κάντε το επιχείρημα υπέρ της Ευρώπης με βάση την πολιτισμική συγγένεια, το γούστο και τις αξίες – σας καταλαβαίνω, τώρα που ο φιλελεύθερος κόσμος έχει χάσει την Αμερική – αλλά μην προσποιείστε ότι υπάρχει οικονομικό επιχείρημα.

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 13.12.25

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Δεκαεπτά προσωπικότητες που εκπροσωπούν την ελληνική ναυτιλία στην Lloyd’s List 2025 με τους 100 πιο επιδραστικούς ναυτιλιακούς παράγοντες του πλανήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
