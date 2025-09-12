Καμία προοπτική για επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, σύμφωνα με υπουργό του Στάρμερ

Η Μεγάλη Βρετανία δεν πρόκειται να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο ορατό μέλλον, σύμφωνα με τον υπουργό που καθοδήγησε την πρόσφατη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών σχέσεων από τον Κιρ Στάρμερ.

Ο Νικ Τόμας-Σίμοντς δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τη χώρα να επιστρέφει στο μπλοκ κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρά την αποκλιμάκωση στις σχέσεις με την ήπειρο, στην οποία έχει συμβάλει.

Απίθανη η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να διανοηθεί την ανατροπή του Brexit μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο Τόμας-Σίμοντς είπε στο podcast Politics Weekly της Guardian: «Δεν μπορώ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η δουλειά που έχω κάνει, με τη δημοκρατική εντολή των εκλογών του 2024, είναι να οικοδομήσουμε μια πιο στενή, πιο εποικοδομητική σχέση».

Πρόσθεσε: «Αυτό που με απασχολεί τώρα, έχοντας επαναφέρει τη σχέση σε νέα βάση, είναι να χτίσω αυτή τη νέα στρατηγική συνεργασία».

Τα σχόλια του Τόμας-Σίμοντς υπογραμμίζουν μια άποψη που επικρατεί στους ανώτερους κυβερνητικούς κύκλους, ότι η επανένταξη στην ΕΕ είναι μάλλον οριστικά εκτός συζήτησης, όχι μόνο λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει η Ένωση μετά την αποχώρηση της Βρετανίας.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε να κάνει μια παρόμοια πρόβλεψη για την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση ή στην ενιαία αγορά –κάτι που, σύμφωνα με οικονομολόγους, θα ενίσχυε την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου– ο Τόμας-Σίμοντς απέφυγε να απαντήσει. Το μανιφέστο των Εργατικών του 2024 υποσχόταν να μην επανέλθει σε κανένα από τα δύο κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά το κόμμα δεν έχει δεσμευθεί για το τι θα κάνει μετά τις επόμενες εκλογές.

«Έχουμε δεσμευθεί να μην επανενταχθούμε στην ενιαία αγορά ή στην τελωνειακή ένωση ή να επιστρέψουμε στην ελευθερία μετακίνησης και αυτό ισχύει», είπε.

Ο Τόμας-Σίμοντς, ένας από τους στενότερους υπουργικούς συμμάχους του πρωθυπουργού, έχει περάσει τον πρώτο του χρόνο στο αξίωμα ταξιδεύοντας ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς διαπραγματευόταν τις λεπτομέρειες μιας προκαταρκτικής συμφωνίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή, που ανακοίνωσε ο Στάρμερ τον Μάιο, δίνει, εκτός των άλλων, στον Τόμας-Σίμοντς και τους ευρωπαίους ομολόγους του την εντολή να διαπραγματευτούν νέες συμφωνίες για την κινητικότητα των νέων και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων.

Βελτιωμένες οι σχέσεις Μεγάλης Βρετανίας και ΕΕ

Ένα από τα αποτελέσματα της βελτιωμένης σχέσης της Μεγάλης Βρετανίας με την ΕΕ ήταν μια συμφωνία με τη Γαλλία που επιτρέπει στη Βρετανία να επιστρέφει έως και 50 αιτούντες άσυλο την εβδομάδα που διέσχισαν τη Μάγχη, με αντάλλαγμα να δέχεται άλλους 50 που έχουν δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία αυτή, μαζί με μια ξεχωριστή συμφωνία σύμφωνα με την οποία οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να αναχαιτίζουν μικρά σκάφη έως και 300 μέτρα από τις δικές τους ακτές, έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω της πρόσφατης κατάρρευσης της κυβέρνησης στο Παρίσι.

Ο Τόμας-Σίμοντς επέμεινε, ωστόσο, ότι και οι δύο συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ, καθώς έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Αυτές είναι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη γαλλική κυβέρνηση, με τον πρόεδρο Μακρόν να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό», είπε.

«Προφανώς, παραμένει στο αξίωμά του και η προσδοκία μας είναι ότι, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί με τη γαλλική κυβέρνηση, θα προχωρήσει και θα εφαρμοστεί».

Οι Βρετανοί υπουργοί τις τελευταίες εβδομάδες έχουν τονίσει την εγγύτητα των ευρωπαϊκών τους σχέσεων, έχοντας κρίνει ότι η κοινή γνώμη είναι πλέον πιο δεκτική σε φιλοευρωπαϊκά επιχειρήματα από ό,τι ήταν εδώ και πολλά χρόνια.

«Οι άνθρωποι θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις μάχες του παρελθόντος», δήλωσε ο Τόμας-Σίμοντς. «Υπάρχει πραγματική αίσθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε αυτή τη στενότερη σχέση, επειδή αυτό είναι προς το εθνικό μας συμφέρον».