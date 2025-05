Στη σημαντικότερη επαναφορά των αμυντικών και εμπορικών δεσμών μετά το Brexit συμφώνησε η Βρετανία και η ΕΕ, καθώς οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακατεύουν τη γεωπολιτική σκακιέρα και οδηγούν τις δύο πλευρές να σπάσουν τον πάγο του διαζυγίου.

Η νέα συμφωνία «θα στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις, τις βρετανικές θέσεις εργασίας και θα βάλει περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση σε δελτίο Τύπου. Πρόσθεσε ότι θα βοηθήσει επίσης να γίνουν φθηνότερα τα τρόφιμα, θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα ανοίξει την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και θα προσθέσει σχεδόν 9 δισ. λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2040.

«Αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας» υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη Σύνοδο Κορυφής.«Ξεκινώντας με τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Είναι το πρώτο βήμα προς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην αμυντική βιομηχανική μας ετοιμότητα SAFE ».

Βρετανοί αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το CNBC, δήλωσαν ότι η υπογραφή της συμφωνίας, η οποία καλύπτει μια σειρά θεμάτων όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, το εμπόριο, τα ταξίδια και η αλιεία, με αξιωματούχους της ΕΕ στο Λονδίνο σηματοδοτεί μια «ιστορική ημέρα» για τις δύο πλευρές και ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων μετά το Brexit.

