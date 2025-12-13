newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Η νέα ομάδα που θέλει να δημιουργήσει ο Τραμπ περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία.

ΚείμενοΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Για την αναδιάταξη της παγκόσμιας τάξης, με όρους που προκύπτουν από τη ισχύ και όχι τόσο από την συντεταγμένη «ισορροπία» που διαμόρφωσαν το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί, κινείται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ηδη, σχεδόν ένα χρόνο μετα την άνοδό του στην εξουσία και τις -σχεδόν- κατακλυσμιαίες αλλαγές που προκάλεσε στο παγκόσμιο εμπόριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητά το κατάλληλο σχήμα που θα επιτρέψει έναν καλύτερο συντονισμό των διεθνών υποθέσεων χωρίς τις δεσμεύσεις και την «αυστηρότητα» που υπαγορεύει η τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Το Politico μετέφερε «μια φαινομενικά εξωφρενική ιδέα» που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον και «θα έβλεπε τις ΗΠΑ να δημιουργούν μια νέα ομάδα χωρών «Core 5» — συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ρωσίας — φέρνοντας πιο κοντά τους παραδοσιακούς αντιπάλους και δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με την υπάρχουσα G7», των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου.

Απο τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα

«Ταιριάζει στο στυλ του Τραμπ»

Αν και αυτό μπορεί να φαινόταν κάποτε αδύνατο, ορισμένοι παρατηρητές σημείωσαν ότι έχει μια νότα Τραμπ. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά πιέσει για τη σύναψη συμφωνιών με αντίπαλες χώρες, εγκρίνοντας την πώληση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia στο Πεκίνο και στέλνοντας τους απεσταλμένους του Στιβ Γουίτκοφ  και Τζάρεντ Κούσνερ να διαπραγματευτούν απευθείας στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οπως, σημειώνουν -μάλλον εύστοχα- ο Τραμπ δείχνει να εκτιμά κατ΄αρχήν την ισχύ, είτε αυτή είναι οικονομική είτε είναι στρατιωτική. Ακόμα, ως άνθρωπος των επιχειρήσεων επιλέγει μια συμπεριφορά που έχει στη βάση της , τη συναλλακτική αντίληψη.

Αντί της κλασσικής διπλωματικής αντιμετώπισης ο Αμερικανός πρόεδρος έχει «φιλίες», εκφράζεται με συμπάθεια για ορισμένους ηγέτες ενώ για άλλους δεν κρύβει ότι του είναι αντιπαθείς.

ΗΠΑ

Ο Ντοναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Ένα πρόσωπο που υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το οποίο επικαλείται το Politico, είπε ότι η ιδέα ενός C5 (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Ρωσία) δεν ήταν εντελώς σοκαριστική.

Χωρίς την Ευρώπη

Πάντως, η σύνθεση αυτής της ομάδας δείχνει και τη στάση που επιλέγει o πρόεδρος Τραμπ έναντι των άμεσα συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών,  των μεγάλων ευρωπαικών κρατών – μελών στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τους περιλαμβάνει στην νέα άτυπη ομάδα όπου εκτός απο τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δυναμη στον κόσμο (σύμφωνα με το Σουηδικό Ινστιτούτο SIPRI)  και την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην παγκόσμια σφαίρα, επιλέγει δυο ασιατικές δυνάμειw, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε στο μικρό μπλοκ την Ιαπωνία, μια ισχυρή οικονομία -η τρίτη οικονομική δύναμη στον κόσμο – στενή σύμμαχος της Ουάσιγκτον για σχεδόν οκτώ δεκαετίες αλλά και μια χώρα με έναν απο τους μεγαλύτερους και καλά εξοπλισμένους στρατούς του κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Ακόμα, επιλέγει την Ινδία με την οποία η Αμερική έχει στενούς δεσμούς, τόσο στην οικονομία όπου τεχνολογικά προϊόντα όπως τα iphone της Apple αλλά και γενόσημα φάρμακα που παράγονται εκεί σε μεγάλες ποσότητες ικανές για να καλύψουν τις ανάγκες πολλών χωρών. Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες  συνεργάζονται επίσης στον στρατιωτικό τομέα στην περιοχή του Ειρηνικού αλλά έχουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Μόντι

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μοντι. Δεν είναι σίγουρο αν τον κατέστησε κοινωνό αυτών των ιδεών για τη δημιουργία ενός νέου μπλοκ κρατών αλλά πάντως ο ισχυρός άνδρας της «μεγαλύτερης δημοκρατίας» του κόσμου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τηλεφωνική κλήση αλλά και -κυρίως- για το περιεχόμενό της.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Ινδός πρωθυπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά : «Είχα μια πολύ θερμή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Εξετάσαμε την πρόοδο στις διμερείς μας σχέσεις και συζητήσαμε τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Η Ινδία και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία».

Πηγή: ot.gr

