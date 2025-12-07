newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η πλούσια Αρκτική μήλον της έριδος για ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Η πλούσια Αρκτική μήλον της έριδος για ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία

Οι κινήσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία, οι περιορισμοί της Κίνας και η πλούσια Αρκτική

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Οι ακτές του Αρκτικού Ωκεανού σφύζουν από δραστηριότητα: δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία, ερευνητικά σκάφη, φορτηγίδες, κρουαζιερόπλοια και ακόμη και ιδιωτικά γιοτ πλέουν στα νερά του.

Αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κίνηση την άνοιξη του 2026, όταν θα λιώσει ο πάγος. Καθώς η πολική παγωμένη… κάπα υποχωρεί, η Αρκτική γίνεται λιγότερο απομακρυσμένη και απρόσιτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist.

Στους συμβατικούς χάρτες, η Αρκτική είναι αποκομμένη και περιθωριακή. Αλλά αν κοιτάξετε τον πλανήτη από πάνω από τον πόλο, γίνεται αμέσως εμφανές γιατί η περιοχή μετατρέπεται σε στρατηγικό σταυροδρόμι: βρέχει τις ηπείρους της Ευρασίας και της Αμερικής και συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Διαθέτει άφθονα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και ψαριών. Και υπόσχεται να συντομεύσει τις παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές που σήμερα πρέπει να περάσουν από τα κανάλια του Σουέζ και του Παναμά, η χρήση των οποίων έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω συγκρούσεων και ξηρασίας αντίστοιχα.

Οι συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής στην Αρκτική

Το πόσο γρήγορα θα ανοίξει η Αρκτική εξαρτάται από την κλιματική αλλαγή, οικονομικούς παράγοντες και, πάνω απ’ όλα, τη γεωπολιτική. Ο ρυθμός τήξης έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά αν η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν σταματήσει απότομα, τα καλοκαίρια χωρίς πάγο είναι αναπόφευκτα.

Η ετήσια ελάχιστη έκταση του παγετώνα τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 39% μικρότερη από ό,τι το 1980. Η μείωση του πάγου διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα, αλλά δημιουργεί και επιπλοκές.

Ο ελαφρύτερος πάγος είναι πιο απρόβλεπτος, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι καταιγίδες προκαλούν ζημιές στις ακτές που δεν έχουν πάγο και η τήξη του μόνιμου παγετού βλάπτει τα κτίρια.

Οι αντιπαλότητες μεταξύ Κίνας, Ρωσίας, Αμερικής και χωρών της Δυτικής Ευρώπης —καθώς και εξελίξεις σε πιο απομακρυσμένες περιοχές— θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα γεγονότα στην κορυφή του κόσμου.

Εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει και η Ρωσία απαλλαγεί από τις κυρώσεις το 2026, τότε οι δυτικές επενδύσεις στην ρωσική Αρκτική θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, έχουν συζητήσει μελλοντικές συμφωνίες για την Αρκτική.

Αντίθετα, αν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχιστεί και ο κ. Τραμπ αποφασίσει να συνεχίσει να ασκεί πίεση, η ικανότητα της Ρωσίας να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αρκτική ενδέχεται να περιοριστεί και η εξερεύνηση υδρογονανθράκων θα ενισχυθεί αλλού, ειδικά στην Αλάσκα, όπου ο κ. Τραμπ χαλαρώνει τους περιορισμούς.

Η Αρκτική και η… Ερυθρά Θάλασσα

Όσον αφορά τη ναυτιλία, εάν η διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας μέσω της διώρυγας του Σουέζ παραμείνει επικίνδυνη λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη, θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της συντομότερης αλλά δύσκολης και εποχιακής βόρειας θαλάσσιας διαδρομής (NSR), κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ρωσίας.

Προς το παρόν χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων προς την Κίνα.

Ωστόσο, το φθινόπωρο, ένα κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπλευσε από το Νίνγκμπο της Κίνας προς το Φέλιξστοου της Βρετανίας μέσω της NSR, σε μια κίνηση που η εταιρεία που το εκμεταλλεύεται χαρακτηρίζει ως την έναρξη τακτικής υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων. Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι θα αρχίσει να δοκιμάζει τη διαδρομή το 2026.

Εάν οι Χούθι σταματήσουν τις επιθέσεις, η NSR θα είναι λιγότερο ελκυστική.

Ακόμη και με λιγότερο πάγο, η δραστηριότητα στην Αρκτική είναι δύσκολη. Τα οικονομικά έργα θα είναι ευαίσθητα στις τιμές και στη στήριξη των κυβερνήσεων, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές.

Η φιλοδοξία της κυβέρνησης Τραμπ να διπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Αλάσκας φαίνεται αμφίβολη, δεδομένου του υπέρογκου κόστους της γεώτρησης πετρελαίου και της άντλησής του από το βορειότερο τμήμα της Αλάσκας (North Slope) μέσω του αγωγού Trans-Alaska Pipeline μήκους 800 μιλίων.

Ακόμα πιο αμφιβολος είναι ένας προτεινόμενος αγωγός φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των ασιατικών αγορών με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η εταιρεία που προωθεί το έργο ισχυρίζεται ότι θα ξεκινήσει την τοποθέτηση των σωλήνων το 2026.

Η Κίνα και η επόμενη μέρα

Εν τω μεταξύ, οι περιορισμοί της Κίνας στην εξαγωγή ορυκτών σπάνιων γαιών θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα των κοιτασμάτων της Αρκτικής, γεγονός που εξηγεί την επιθυμία του κ. Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα έδαφος που διοικείται από τη Δανία. Ωστόσο, οι συνθήκες εκεί είναι ακόμη πιο σκληρές από ό,τι στην Αλάσκα.

Και το 2026 πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση του λιμανιού του Nome στη δυτική Αλάσκα, το οποίο θα προσφέρει βαθιά νερά για την πρόσδεση πλοίων κοντά στο όλο και πιο πολυσύχναστο στενό του Μπέρινγκ. Επί του παρόντος, το πλησιέστερο λιμάνι αυτού του είδους είναι το Dutch Harbour, σε απόσταση περίπου 800 μιλίων. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα στο Nome θα βελτιώσει με τη σειρά της τις προοπτικές για το έργο Graphite One, ένα προγραμματισμένο ορυχείο στην περιοχή που θα παράγει γραφίτη για χρήση σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Για δεκαετίες, η Αρκτική ήταν «μια χιονόμπαλα», ένα αξιοθέατο που παρατηρούσαν από μακριά, λέει ο Mads Frederiksen του Arctic Economic Council, ενός οργανισμού για την οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής με έδρα τη Νορβηγία. Όμως, όπως λέει, «είναι πλέον μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου». Αυτό θα γίνει πιο εμφανές το επόμενο έτος.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Το σημερινό (7/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ που ξεχωρίζει από το μπάσκετ, όπως και το ΠΑΟΚ - Άρης από τη Super League

Σύνταξη
Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα: Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο – Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.
Έρευνα 07.12.25

Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο - Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.

Έλληνες και Γερμανοί επιστήμονες, που υπογράφουν την έρευνα στο Scientific Reports, αποκάλυψαν άγνωστα υδροθερμικά πεδία που επιβεβαιώνουν ότι το ηφαιστειακό σύστημα του νησιού παραμένει ζωντανό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
Διαμορφώνοντας πεποιθήσεις 07.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να μεταμορφώνει την πολιτική. Και όπως τα social media συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των πολιτικών διαιρέσεων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο