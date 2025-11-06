Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες Τετάρτη να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να εργάζεται μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα επί ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Τραμπ ενώ αναφέρεται στα πυρηνικά όπλα).

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας»

Κατά την ομιλία του σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι, ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «επανεξετάσαμε τα πυρηνικά μας – είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, αλλά θα μας φτάσουν μέσα στα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια».

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας. Θα δούμε εάν θα έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

PRESIDENT TRUMP: “We’re the number one nuclear power, which I hate to admit because it’s so horrible… Russia is second. China is a distant third, but they will catch us within four or five years… And we’re maybe working on a plan to denuclearize the three of us.” pic.twitter.com/TI9pY286NH — Fox News (@FoxNews) November 5, 2025

Η αντιπαράθεση, πάντως, ΗΠΑ-Ρωσίας με επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα κορυφώνεται καθώς η Ουάσιγκτον, λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών, εκτόξευσε δοκιμαστικά διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο.

Προειδοποίηση Πούτιν

Πρόκειται για τον ICBM Minuteman III, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει τρεις πυρηνικές κεφαλές.

Την εκτόξευση του Minuteman III επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν προηγηθούν οι ΗΠΑ.