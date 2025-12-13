Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

Επιταχυντής της κρίσης και πολλαπλασιαστής της οργής. Έτσι λειτουργούν για την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα που εδώ και καιρό βρίσκεται σε κρίση τόσο η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο όμως και οι νέες συλλήψεις των “τρωκτικών” της Κρήτης που πρωταγωνιστή φέρεται να έχουν ξανά έναν άνθρωπο που φορούσε την γαλάζια φανέλα.

Ξεκινώντας από την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη φαίνεται πως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα επικρατεί οργή. Μια μικρή ομάδα βουλευτών αφήνει αιχμές για τους χειρισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη που έχει μετατραπεί στον πρωταγωνιστή της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή. “Δεν γίνεται να προσπαθείς να βγάλεις αναξιόπιστη την Τυχεροπούλου την ίδια ώρα που έχεις μπροστά σου τον Φραπέ” είπε χαρακτηριστικά γαλάζιο στέλεχος αναγνωρίζοντας ωστόσο το δύσκολο του έργο.

Όμως οι περισσότεροι βουλευτές είναι έξαλλοι με την προσπάθεια ορισμένων υπουργών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα κάνοντας συμψηφισμούς μεταξύ των βουλευτών της αντιπολίτευσης και του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, δηλαδή του Γιώργου Ξυλούρη.

«Απαράδεκτο να δίνουμε συγχωροχάρτι στον Φραπέ»

“Είναι απαράδεκτο με τον οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα να δίνουμε συγχωροχάρτι στον Φραπέ και να μπαίνουμε στο κάδρο με αυτόν τον τύπο” ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής προσθέτοντας με νόημα πως “ζητούμενο για την Νέα Δημοκρατία είναι να πάρει αποστάσεις ασφαλείας απέναντι από αυτούς τους τύπους”.

Ήδη μάλιστα ορισμένοι βουλευτές φαίνεται πως ζητούν να υπάρξει παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να διασωθεί το κύρος του κοινοβουλίου. “ Ακόμα και αν δεν μπορεί να κάνει πολλά, έστω και για λόγους αρχής ο πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να διασφαλίσει το κύρος του κοινοβουλίου τόσο από τα λούμπεν στοιχεία που νομίζουν πως μπορούν να εξευτελίζουν την Βουλή όσο όμως και έναντι όσων μετατρέπουν σε σόου τις εξεταστικές χρησιμοποιώντας αγοραίες εκφράσεις” ανέφερε γαλάζιος βουλευτής.

Και αν ο Φραπές ήταν ένα πρώτο χτύπημα, η είδηση πως ο αρχηγός των φερόμενων ως τρωκτικών της Κρήτης είναι γαλάζιο στέλεχος έμοιαζε με ένα ισχυρό… κροσέ που βρήκε στόχο.

Ο Μύρων Χιλετζάκης που φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος ήταν πρωταγωνιστής στις φωτογραφίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά φέρεται πως είχε επαφές με τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο τελευταίος άλλωστε πριν από μερικά χρόνια με δημόσιες ανακοινώσεις χαιρέτιζε την εκλογή Χιλετζάκη στην προεδρία του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ. “Θερμά συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στον συντοπίτη μας, Μύρωνα Χιλετζάκη, για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου” είχε πει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως δεν περνάει απαρατήρητο από τους γαλάζιους βουλευτές. Οι συμπτώσεις άλλωστε είναι πολλές καθώς σε όλα τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι παρών.

“Η παρουσία Αυγενάκη δεν σηματοδοτεί από μόνη της ενοχή αλλά οι τόσες μαζεμένες συμπτώσεις θολώνουν πολύ τα πράγματα” είπε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος τονίζοντας με νόημα πως “εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες”.