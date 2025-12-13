newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
A
A
Επιταχυντής της κρίσης και πολλαπλασιαστής της οργής. Έτσι λειτουργούν για την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα που εδώ και καιρό βρίσκεται σε κρίση τόσο η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο όμως και οι νέες συλλήψεις των “τρωκτικών” της Κρήτης που πρωταγωνιστή φέρεται να έχουν ξανά έναν άνθρωπο που φορούσε την γαλάζια φανέλα.

Ξεκινώντας από την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη φαίνεται πως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα επικρατεί οργή. Μια μικρή ομάδα βουλευτών αφήνει αιχμές για τους χειρισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη που έχει μετατραπεί στον πρωταγωνιστή της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή. “Δεν γίνεται να προσπαθείς να βγάλεις αναξιόπιστη την Τυχεροπούλου την ίδια ώρα που έχεις μπροστά σου τον Φραπέ” είπε χαρακτηριστικά γαλάζιο στέλεχος αναγνωρίζοντας ωστόσο το δύσκολο του έργο.

Όμως οι περισσότεροι βουλευτές είναι έξαλλοι με την προσπάθεια ορισμένων υπουργών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα κάνοντας συμψηφισμούς μεταξύ των βουλευτών της αντιπολίτευσης και του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, δηλαδή του Γιώργου Ξυλούρη.

«Απαράδεκτο να δίνουμε συγχωροχάρτι στον Φραπέ»

“Είναι απαράδεκτο με τον οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα να δίνουμε συγχωροχάρτι στον Φραπέ και να μπαίνουμε στο κάδρο με αυτόν τον τύπο” ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής προσθέτοντας με νόημα πως “ζητούμενο για την Νέα Δημοκρατία είναι να πάρει αποστάσεις ασφαλείας απέναντι από αυτούς τους τύπους”.

Ήδη μάλιστα ορισμένοι βουλευτές φαίνεται πως ζητούν να υπάρξει παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να διασωθεί το κύρος του κοινοβουλίου. “ Ακόμα και αν δεν μπορεί να κάνει πολλά, έστω και για λόγους αρχής ο πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να διασφαλίσει το κύρος του κοινοβουλίου τόσο από τα λούμπεν στοιχεία που νομίζουν πως μπορούν να εξευτελίζουν την Βουλή όσο όμως και έναντι όσων μετατρέπουν σε σόου τις εξεταστικές χρησιμοποιώντας αγοραίες εκφράσεις” ανέφερε γαλάζιος βουλευτής.

Και αν ο Φραπές ήταν ένα πρώτο χτύπημα, η είδηση πως ο αρχηγός των φερόμενων ως τρωκτικών της Κρήτης είναι γαλάζιο στέλεχος έμοιαζε με ένα ισχυρό… κροσέ που βρήκε στόχο.

Ο Μύρων Χιλετζάκης που φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος ήταν πρωταγωνιστής στις φωτογραφίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά φέρεται πως είχε επαφές με τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο τελευταίος άλλωστε πριν από μερικά χρόνια με δημόσιες ανακοινώσεις χαιρέτιζε την εκλογή Χιλετζάκη στην προεδρία του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ. “Θερμά συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στον συντοπίτη μας, Μύρωνα Χιλετζάκη, για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου” είχε πει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως δεν περνάει απαρατήρητο από τους γαλάζιους βουλευτές. Οι συμπτώσεις άλλωστε είναι πολλές καθώς σε όλα τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι παρών.

“Η παρουσία Αυγενάκη δεν σηματοδοτεί από μόνη της ενοχή αλλά οι τόσες μαζεμένες συμπτώσεις θολώνουν πολύ τα πράγματα” είπε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος τονίζοντας με νόημα πως “εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες”.

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Αντιδράσεις 13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

«Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών - «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά

Σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία αλλά με «ψαλιδισμένα» ποσοστά. Απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη αποτελέσματος. Τα μπλόκα των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ροκανίζουν την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Πανσερραϊκός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)

Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).

Σύνταξη
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
