in
science

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
AI 13 Δεκεμβρίου 2025 | 12:36

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI είναι αλήθεια ότι θα αλλάξει ριζικά τα δημιουργικά επαγγέλματα, εκτιμούν υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, ωστόσο δεν πρόκειται να τα αυτοματοποιήσει πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως οι ρόλοι τους θα αλλάξουν και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό.

«Με την AI το σημείο εκκίνησης ανέβηκε – Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε περισσότερα, να είμαστε πιο ευρηματικοί»

Η ανθρώπινη διάσταση δεν θα πάψει να είναι καθοριστική. Ουσιαστικά, η τεχνητή νοημοσύνη θα τους προσφέρει τα εργαλεία ώστε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και έτσι από παραγωγοί να μετατραπούν σε επικεφαλής που θα θέτουν στόχους και θα διαχειρίζονται τα AI agents (αυτόνομα ρομποτικά συστήματα) για την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών.

Αυτό υποστήριξαν ανώτατα στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο συνέδριο Fortune Brainstorm AI στο Σαν Φρανσίσκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Fortune. «Οι περισσότεροι από εμάς σήμερα είμαστε παραγωγοί», σημείωσε η Νάνσι Σου από τη Salesforce. «Συνήθως ξεκινάμε με έναν στόχο και λέμε ‘εντάξει, θα αφιερώσω τις επόμενες οκτώ ώρες για να καταλάβω πώς θα προσεγγίσω αυτόν τον πελάτη, πώς θα αυξήσω τον δείκτη ικανοποίησης πελατών ή πώς θα κλείσω αυτό το ύψος εσόδων’», πρόσθεσε.

Με τους AI agents να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα κομμάτια της διαδικασίας, οι εργαζόμενοι – σύμφωνα με τη Σου – θα μετακινηθούν από τον ρόλο του παραγωγού σε εκείνον του διευθυντή που θα αποφασίζει πώς και τι θα αναθέτει στην AI ώστε να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρνει εις πέρας τις πιο διεκπεραιωτικές δουλειές, εξήγησε από την πλευρά της η Ελίζαμπεθ Ζόρνες της Autodesk, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο δημιουργικά έργα. «Με την AI, το σημείο εκκίνησης έχει ανέβει. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε περισσότερα και να είμαστε πιο ευρηματικοί».

Αναφερόμενη σε πρόσφατο έργο με την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Rivian, η ίδια πρόσθεσε ότι τα εργαλεία AI επέτρεψαν στη Rivian να δοκιμάζει σχέδια μέσω ψηφιακών αεροδυναμικών σηράγγων (wind tunnels) αντί για τα βιομηχανικά πήλινα μοντέλα. «Αυτό μείωσε τον κύκλο ανάπτυξης κατά περίπου δύο χρόνια» υπογράμμισε.

Ο άνισος αντίκτυπος της AI

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια στο επίπεδο των εργαζομένων. Οι επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα και των πωλήσεων ανησυχούν όλο και περισσότερο για την αυτοματοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εργαλεία όπως τα chatbots και η GenAI έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην εκτέλεση πολλών δημιουργικών εργασιών στο μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών, τη γραφιστική κ.ά.

Η αντίδραση του κόσμου το πιστοποιεί. Σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης: το 55% δηλώνει ότι οι νέες τεχνολογίες κάνουν την εξυπηρέτηση πιο γρήγορη και άμεση, ενώ το 68% αισθάνεται πλέον εξοικειωμένο με τα digital εργαλεία (chatbot, voice.ai…) και μόνον ένας στους πέντε δεν βλέπει όφελος από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμα και αν όντως, όπως ειπώθηκε στο διεθνές συνέδριο, η μετάβαση σε εργασία ενισχυμένη από την AI ωφελήσει πολλούς εργαζομένους, αυτό δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο για όλους. Όπως τόνισε η Σου, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ εργαζομένων υψηλής και χαμηλής απόδοσης.

«Η βραχυπρόθεσμη επίδραση της AI θα είναι κυρίως ότι θα ανεβάσει το χαμηλότερο 50% των εργαζομένων φέρνοντάς τους στο επίπεδο του ανώτερου 50%. Αν όμως ανήκεις στο κορυφαίο 10% – τους σταρ των πωλήσεων ή της δημιουργίας -, ο αντίκτυπος της AI είναι συγκριτικά πολύ μικρότερος».

Παρότι τα στελέχη των εταιρειών έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι η AI θα ενισχύσει και δεν θα αντικαταστήσει τους εργαζομένους σε δημιουργικούς τομείς, η αλλαγή αυτή ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις παραδοσιακές επαγγελματικές διαδρομές και να επηρεάσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, αν οι AI agents αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών εισαγωγικού επιπέδου, οι εταιρείες μπορεί να χρειάζονται λιγότερες προσλήψεις, ενώ ορισμένες ευκαιρίες για μαθητεία ίσως χαθούν.

Μια εικόνα από το μέλλον

Στο στρατόπεδο των τεχνολογικών κολοσσών η εικόνα για το μέλλον της εργασίας είναι διαφορετική και σαφώς αισιόδοξη. Ο Τζάρεντ Σπάταρο από τη Microsoft είχε δηλώσει για τη νέα τάξη «διευθυντών AI» ότι θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις και ότι κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να σκέφτεται σαν CEO μιας startup με αυτόνομα ρομπότ.

«Καθώς τα ρομπότ θα εντάσσονται όλο και περισσότερο στο εργατικό δυναμικό, θα δούμε να αναδύεται το αφεντικό τους. Δηλαδή κάποιος που τα δημιουργεί και τα διαχειρίζεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη διοίκηση μέχρι την πρώτη γραμμή παραγωγής, κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να σκέφτεται ως επικεφαλής» είχε πει νωρίτερα φέτος.

Αυτό θεωρεί ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι «αισθητά διαφορετικές» από τις σημερινές και θα είναι δομημένες γύρω από αυτό που η Microsoft αποκαλεί «νοημοσύνη κατά παραγγελία», χρησιμοποιώντας ρομπότ για να αναλαμβάνουν εσωτερικές εργασίες όπως η σύνταξη δεδομένων πωλήσεων και οι οικονομικές προβλέψεις.

Σε πρώτη φάση, κάθε εργαζόμενος θα διαθέτει έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια οι ψηφιακοί «συνάδελφοι» θα ενταχθούν σε ομάδες για να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Στην τρίτη φάση, οι άνθρωποι θα καθορίζουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ενώ τα ρομπότ θα εκτελούν αυτόνομα επιχειρησιακές διαδικασίες και καθήκοντα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης θα ακολουθήσει την ίδια πορεία με αυτήν της ανάπτυξης λογισμικού: από την απλή υποβοήθηση, στη συγγραφή κώδικα και κατόπιν στην πλήρη ανάθεση εργασιών σε αυτόνομα ρομπότ. Όπως έχει πει ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκειτς, «η ταχύτητα που αναπτύσσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως τρομακτική και θα αλλάξει ριζικά το μέλλον της εργασίας. Αναπόφευκτα θα την αναδιαμορφώσει». Πιθανόν με τρόπους που θα απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα του ανθρώπου σε επίπεδα που δεν έχουμε φανταστεί.

