Τι λέει ο γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του Δανού δότη και πέθανε από καρκίνο

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σε όλη την Ευρώπη για τα παιδιά που γεννήθηκαν από Δανό δότη με γονίδιο συνδεδεμένο με καρκίνο.

Στην Ελλάδα, οι 11 οικογένειες που απέκτησαν παιδί από τον συγκεκριμένο δότη αγωνιούν, καθώς ένα παιδάκι έχει καταλήξει κι ένα δεύτερο (το αδερφάκι του) νοσεί.

Στο ΕΡΤnews μίλησε ο καθηγητής Παιδιατρικής Ογκολογίας, Αντώνης Καττάμης, ο οποίος παρακολουθούσε το παιδί.

Η μετάλλαξη

«Στο πλαίσιο των ερευνητικών προσπαθειών βρήκαμε ότι ο ένας ασθενής που παρουσιάστηκε πριν από 4-5 χρόνια έφερε μια περίεργη μετάλλαξη TP53 […] Κάνοντας περαιτέρω εξετάσεις είδαμε ότι αυτή η μετάλλαξη δεν προήλθε από τους γονείς […] Αυτό το γονίδιο είναι από τα πιο ισχυρά ογκογονίδια που υπάρχουν, είναι υπεύθυνο για ένα σύνδρομο που λέγεται Λι – Φραουμένι, στο οποίο αν είσαι φορέας αυτού του μεταλλαγμένου γονιδίου τότε έχεις πιθανότητα κοντά στο 100% να αναπτύξεις κάποιον καρκίνο στη διάρκεια της ζωής σου», δήλωσε ο κ. Καττάμης.

Το γενετικό υλικό του Δανού διατέθηκε από το 2005 σε 67 κλινικές γονιμότητας σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με ελέγχους που έχει κάνει η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχουν γεννηθεί συνολικά 18 παιδιά στη χώρα μας από τον Δανό δότη.

11 ελληνικές οικογένειες

Οι 11 ελληνικές οικογένειες που έλαβαν το γενετικό υλικό του Δανού έχουν ήδη ενημερωθεί προκειμένου να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη είναι σπάνια σύμφωνα με τους ειδικούς και μπορεί να διαφύγει από τους ελέγχους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα ενός δότη. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, τα γενετικά κύτταρα κάθε δότη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έως 12 οικογένειες συνολικά.