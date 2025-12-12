Αποκάλυψη για τον Δανό δότη σπέρματος: Ενα παιδί στην Ελλάδα έχει πεθάνει από καρκίνο και ένα κάνει θεραπεία
Το σπέρμα του Δανού δότη διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος επί 17 χρόνια σε 14 χώρες στην Ευρώπη
Την ανάγκη για συστηματικούς και τακτικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από το σπέρμα του Δανού δότη με την σπάνια καρκινογόνο γονιδιακή μετάλλαξη, τονίζουν οι ειδικοί.
Στην Ελλάδα, γεννήθηκαν 18 παιδιά, σε 11 οικογένειες. Το γονίδιο ΤΡ 53 με την καρκινογόνο μετάλλαξη, του οποίου ήταν φορέας ο Δανός δότης «7069 Kjeld», έχει εντοπιστεί σε 4 άτομα. Δύο νόσησαν με καρκίνο σε βρεφική ηλικία, δυστυχώς το ένα έχει «καταλήξει».
«Στις συγκεκριμένες δύο οικογένειες, δυστυχώς το ένα παιδί μάς έχει ‘καταλήξει’ και τα άλλα είναι σε παρακολούθηση, ελπίζοντας ότι δεν θα αναπτύξουν κάποιον καρκίνο», λέει στο MEGA ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία».
Αγωνία για τις 11 οικογένειες
Η ενημέρωση και των 11 οικογενειών και η συστηματική παρακολούθηση των παιδιών που κληρονόμησαν την μετάλλαξη μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή τους λέει ο κ. Καττάμης.
«Πρέπει να μπουν οι ασθενείς αυτοί σε παρακολούθηση, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα κάνουν καρκίνο τώρα, μπορεί να κάνουν καρκίνο σε 30 χρόνια, αλλά η συστηματική παρακολούθηση θα μας βοηθήσει να βρούμε τον καρκίνο σε αρχική του φάση».
Το σπέρμα του Δανού δότη διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος επί 17 χρόνια σε 14 χώρες στην Ευρώπη. Τα στοιχεία που έδωσε η ίδια η Τράπεζα σπέρματος αναφέρουν πως:
– Στη Δανία χρησιμοποιήθηκε από 33 οικογένειες και γεννήθηκαν 99 παιδιά.
– Στο Βέλγιο χρησιμοποιήθηκε σε 11 κλινικές από 38 γυναίκες και γεννήθηκαν 53 παιδιά.
– Στην Ισπανία από 4 κλινικές και 10 οικογένειες. Γεννήθηκαν 35 παιδιά. Τρεις είναι φορείς της μετάλλαξης, ένα νοσεί και 10 εξετάζονται.
– Στην Ελλάδα, το γενετικό υλικό από τον Δανό δότη χρησιμοποιήθηκε σε 7 κλινικές από 11 οικογένειες. Γεννήθηκαν 18 παιδιά.
– Στη Γερμανία τρεις είναι οι κλινικές που το χρησιμοποίησαν, γεννήθηκαν 2 παιδιά, το ένα νοσεί.
– Στη Σουηδία 8 γυναίκες έμειναν έγκυος από το σπέρμα με την σπάνια μετάλλαξη και κάποια παιδάκια νόσησαν από καρκίνο.
Το ερευνητικό κέντρο του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν από τα πρώτα που σήμανε τον κώδωνα του κινδύνου μετά τον εντοπισμό της μετάλλαξης στο γονίδιο ΤΡ 53 σε παιδιά ασθενείς.
«Στα πλαίσια αυτής της μελέτης που κάναμε είδαμε ότι ο ασθενής είχε αυτήν τη μετάλλαξη στο γονίδιο στο ΤΡ 53».
Ανάγκη για περισσότερους ελέγχους
Η υπόθεση έφερε ξανά, με τον πιο τραγικό τρόπο, τη συζήτηση για το ποιοι και πόσοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στους δότες σπέρματος και στον περιορισμό των παιδιών που μπορεί να γεννηθούν από το σπέρμα του ίδιου δότη.
