12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Αποκάλυψη για τον Δανό δότη σπέρματος: Ενα παιδί στην Ελλάδα έχει πεθάνει από καρκίνο και ένα κάνει θεραπεία
Ελλάδα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 18:50

Αποκάλυψη για τον Δανό δότη σπέρματος: Ενα παιδί στην Ελλάδα έχει πεθάνει από καρκίνο και ένα κάνει θεραπεία

Το σπέρμα του Δανού δότη διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος επί 17 χρόνια σε 14 χώρες στην Ευρώπη

Σύνταξη
Την ανάγκη για συστηματικούς και τακτικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από το σπέρμα του Δανού δότη με την σπάνια καρκινογόνο γονιδιακή μετάλλαξη, τονίζουν οι ειδικοί.

Στην Ελλάδα, γεννήθηκαν 18 παιδιά, σε 11 οικογένειες. Το γονίδιο ΤΡ 53 με την καρκινογόνο μετάλλαξη, του οποίου ήταν φορέας ο Δανός δότης «7069 Kjeld», έχει εντοπιστεί σε 4 άτομα. Δύο νόσησαν με καρκίνο σε βρεφική ηλικία, δυστυχώς το ένα έχει «καταλήξει».

«Στις συγκεκριμένες δύο οικογένειες, δυστυχώς το ένα παιδί μάς έχει ‘καταλήξει’ και τα άλλα είναι σε παρακολούθηση, ελπίζοντας ότι δεν θα αναπτύξουν κάποιον καρκίνο», λέει στο MEGA ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία».

Αγωνία για τις 11 οικογένειες

Η ενημέρωση και των 11 οικογενειών και η συστηματική παρακολούθηση των παιδιών που κληρονόμησαν την μετάλλαξη μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή τους λέει ο κ. Καττάμης.

«Πρέπει να μπουν οι ασθενείς αυτοί σε παρακολούθηση, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα κάνουν καρκίνο τώρα, μπορεί να κάνουν καρκίνο σε 30 χρόνια, αλλά η συστηματική παρακολούθηση θα μας βοηθήσει να βρούμε τον καρκίνο σε αρχική του φάση».

Το σπέρμα του Δανού δότη διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος επί 17 χρόνια σε 14 χώρες στην Ευρώπη. Τα στοιχεία που έδωσε η ίδια η Τράπεζα σπέρματος αναφέρουν πως:

– Στη Δανία χρησιμοποιήθηκε από 33 οικογένειες και γεννήθηκαν 99 παιδιά.

– Στο Βέλγιο χρησιμοποιήθηκε σε 11 κλινικές από 38 γυναίκες και γεννήθηκαν 53 παιδιά.

– Στην Ισπανία από 4 κλινικές και 10 οικογένειες. Γεννήθηκαν 35 παιδιά. Τρεις είναι φορείς της μετάλλαξης, ένα νοσεί και 10 εξετάζονται.

– Στην Ελλάδα, το γενετικό υλικό από τον Δανό δότη χρησιμοποιήθηκε σε 7 κλινικές από 11 οικογένειες. Γεννήθηκαν 18 παιδιά.

– Στη Γερμανία τρεις είναι οι κλινικές που το χρησιμοποίησαν, γεννήθηκαν 2 παιδιά, το ένα νοσεί.

– Στη Σουηδία 8 γυναίκες έμειναν έγκυος από το σπέρμα με την σπάνια μετάλλαξη και κάποια παιδάκια νόσησαν από καρκίνο.

Το ερευνητικό κέντρο του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν από τα πρώτα που σήμανε τον κώδωνα του κινδύνου μετά τον εντοπισμό της μετάλλαξης στο γονίδιο ΤΡ 53 σε παιδιά ασθενείς.

«Στα πλαίσια αυτής της μελέτης που κάναμε είδαμε ότι ο ασθενής είχε αυτήν τη μετάλλαξη στο γονίδιο στο ΤΡ 53».

Ανάγκη για περισσότερους ελέγχους

Η υπόθεση έφερε ξανά, με τον πιο τραγικό τρόπο, τη συζήτηση για το ποιοι και πόσοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στους δότες σπέρματος και στον περιορισμό των παιδιών που μπορεί να γεννηθούν από το σπέρμα του ίδιου δότη.

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Σύνταξη
Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

Σύνταξη
Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»
Ελλάδα 12.12.25

Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Με παρατεταμένα κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον συμβολικό αποκλεισμό που πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

Ρίχνουν τους τόνους Σλοτ και Σαλάχ στην ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη συνάντηση που είχαν. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Αιγύπτιος για το ματς με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Σύνταξη
Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25

Έγινε γνωστή η ημερομηνία άφιξης του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2023»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

