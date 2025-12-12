Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς Δανός δότης σπέρματος αποδείχθηκε φορέας επικίνδυνης γονιδιακής μετάλλαξης που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ακόμη και σε παιδιά.

Στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερη η αγωνία για 11 οικογένειες, καθώς τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από το γενετικό υλικό του Δανού δότη σπέρματος, ο οποίος φέρει την επικίνδυνη γονιδιακή μετάλλαξη.

Σε μια από αυτές, τρία αδέλφια διαγνώστηκαν ήδη από το 2020 με τη γονιδιακή μετάλλαξη, ενώ ένα ακόμη παιδί βρέθηκε θετικό το 2023.

Σημειώνεται πως το γενετικό υλικό του Δανού δότη διανεμόταν σε κέντρα γονιμοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη επί 17 χρόνια και εκτιμάται πως 200 παιδιά έχουν γεννηθεί από το γενετικό του υλικό.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η μετάλλαξη που φέρει ο δότης ανεβάζει τις πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών μορφών καρκίνου έως και 90%, συχνά σε πολύ νεαρή ηλικία. Για τα κορίτσια, ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.

«Είναι μία από τις καταστάσεις που δυστυχώς η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής σου είναι μεγάλη και πλησιάζει το 90%. Δεν ξέρει κανείς εάν ο καρκίνος δημιουργείται στην νεανική ή παιδική ηλικία ή στην ενήλικη ζωή. Ξέρουμε όμως ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του φορέα θα εμφανίσει καρκίνο», είπε στο MEGA o καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης.

«Τα τελευταία 10 χρόνια είναι κατανοητό στην επιστημονική κοινότητα ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας έχει μία αιτία. Περίπου 1 στα 10 παιδιά που εμφανίζουν καρκίνο ξέρουμε ότι έχουν κάποιο γονίδιο για προδιάθεση καρκίνου. Σήμερα έχουν καταγραφεί 700 γονίδια. Άλλα είναι πιο ισχυρά, που σημαίνει ότι εάν το έχεις σίγουρα θα εμφανίσεις καρκίνο και άλλα τα οποία δεν είναι τόσο ισχυρά και σου αυξάνει την πιθανότητα για εμφάνιση καρκίνου, αλλά δεν είναι απόλυτο», συμπλήρωσε.