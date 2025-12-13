Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη
- Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
- Στόλισαν… αυτοκίνητα και έγιναν viral στο Ηράκλειο
- Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
- Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης συνελήφθη, βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (10-12-2025) στο κέντρο της Αθήνας, 30χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία νωρίτερα ο 30χρονος που επέβαινε σε συρμό Μετρό αφαίρεσε από 74χρονο επιβάτη κινητό τηλέφωνο χωρίς να γίνει αντιληπτός και διέφυγε.
Ζητούσε 100 ευρώ
Στη συνέχεια όταν ο επιβάτης διαπίστωσε την κλοπή και αναζήτησε τηλεφωνικά τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, ο κατηγορούμενος απάντησε και απαίτησε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για να του επιστρέψει το κινητό τηλέφωνο.
Το θύμα ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και άμεσα αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον 30χρονο δράστη και τον συνέλαβαν.
Εντοπίστηκε και συνελήφθη
Επισημαίνεται ότι κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Πανιώνιος – Προμηθέας 95-101: Οι Πατρινοί βύθισαν κι άλλο τους Κυανέρυθρους
- Από τον Μπάφετ στο Ντίμον: Ο Τοντ Κομπς και το πρότζεκτ των 10 δισ. δολαρίων
- Το Bitcoin αρχίζει να θυμίζει τη μανία της… τουλίπας
- LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Πώς μπορείτε να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων – Τι πρέπει να κάνετε
- ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολα, με τρία γκολ στο ημίχρονο οι Κρητικοί
- Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
- Τι λέει ο γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του Δανού δότη και πέθανε από καρκίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις