Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο και τοπικές βροχές
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο και τοπικές βροχές

Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια της Αττικής. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Spotlight

Άστατος θα είναι ο καιρός σε ορισμένες περιοχές της χώρας καθώς αναμένονται τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

inWellness
inTown
Βία στους δρόμους: Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι
Road rage 13.12.25

Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι

Το άγχος της εργασίας, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές εντάσεις συχνά μετατρέπονται σε θυμό και μεταφέρονται πίσω από το τιμόνι, μέχρι αυτή η συσσωρευμένη οργή να ξεσπάσει σε βία

Γιώργος Σχοινάς
Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»
Μπλόκα 13.12.25

Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

Θα κάνουν δεκτή οι αγροτοκτηνοτρόφοι την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο; Ασαφές το πως θα κινηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη - Μιλούν στο in μέλη από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Σύνταξη
Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις: Αυξήσεις τριών ταχυτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς
Οι πληρωμές 13.12.25

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων στις συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς

Πόσοι θα λάβουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή για το 2026 και ποιοι «κουρεμένη» μέχρι 50% – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις με τα αυξημένα ποσά ανά Ταμείο – Τι ισχύει από το 2027 και μετά

Ηλίας Γεωργάκης
Βία στους δρόμους: Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι
Road rage 13.12.25

Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι

Το άγχος της εργασίας, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές εντάσεις συχνά μετατρέπονται σε θυμό και μεταφέρονται πίσω από το τιμόνι, μέχρι αυτή η συσσωρευμένη οργή να ξεσπάσει σε βία

Γιώργος Σχοινάς
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»
Μπλόκα 13.12.25

Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

Θα κάνουν δεκτή οι αγροτοκτηνοτρόφοι την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο; Ασαφές το πως θα κινηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη - Μιλούν στο in μέλη από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη
Έκθεση Ε.Ε. 13.12.25

Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη

Ένας στους έξι Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα φάρμακά του - Λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια περίθαλψη για τις χρόνιες ασθένειές τους

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

