Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Με ιδιαίτερη επισημότητα και θρησκευτική κατάνυξη τιμήθηκε ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά.

Στον εορτασμό παρέστησαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, αιρετοί του Δήμου Πειραιά, εκπρόσωποι της ηγεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προσέφερε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνος. Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Στη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας συγχωροστάτησαν οι Σεβασμιωτάτοι Μητροπολίτες: Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ.κ. Ιερόθεος, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσόστομος, Καστορίας κ.κ. Καλλίνικος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κ.κ. Νήφωνας.

Καθόλη τη διάρκεια της λιτάνευσης της Ιερής Εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνος παιάνιζαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η μπάντα του Λιμενικού Σώματος.

Ο Πολιούχος συνδέει την ιστορία, την παράδοση και την ταυτότητα του Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Πειραιώτισσες και όλους τους Πειραιώτες, στη σημερινή γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, Πολιούχου και προστάτη της πόλης μας. Ο εορτασμός του Αγίου Σπυρίδωνος αποτελεί μια σημαντική ημέρα για την πόλη μας, καθώς ο Πολιούχος μας συνδέει την ιστορία, την παράδοση και την ταυτότητα του Πειραιά.

Η σημερινή λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, στους δρόμους που περπατάμε καθημερινά, υπενθυμίζει ότι ο Πειραιάς είναι μια πόλη που παρά τις δυσκολίες παραμένει ενωμένη, αισιόδοξη και βαθιά ανθρώπινη. Η εικόνα των πιστών που ακολουθούν με σεβασμό και κατάνυξη, των οικογενειών, των παιδιών, των ανθρώπων κάθε ηλικίας, είναι ένα μήνυμα ελπίδας και συνοχής για όλους μας.

Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε καθημερινά για έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, πιο καθαρό και πιο ανθρώπινο. Μια πόλη με δυναμική, που εξελίσσεται, αλλά και που ταυτόχρονα κρατά άρρηκτους τους δεσμούς της με την πίστη και την παράδοση.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή του εορτασμού, τις υπηρεσίες του δήμου, τους εθελοντές, τα σώματα ασφαλείας και φυσικά τη Μητρόπολή μας και τον Μητροπολίτη κ.κ. Σεραφείμ.

Εύχομαι ο Άγιος Σπυρίδωνας να μας χαρίζει υγεία, δύναμη, προκοπή και να μας εμπνέει, ώστε να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη καλύτερο για τις επόμενες γενιές».

Στον εορτασμό του Άγιου Σπυρίδωνος την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Β΄ Πειραιά Γιώργος Βρεττάκος.

Επίσης, παρευρέθηκαν:

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος.

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, o Β΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Διοικητής της Ναυτικής Διοικήσεως Αιγαίου, Αρχιπλοίαρχος Γρηγόριος Νούσιας ΠΝ, ο Διοικητής Υπηρεσίας Φάρων, Αρχιπλοίαρχος Ευστάθιος Παππής ΠΝ, ο Υποδιοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου ΠΝ, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς, Ταξίαρχος Αριστείδης Λυμπεράτος και ο Διοικητής της Τροχαίας Πειραιά, Σιλβέστρος Καραγιάννης.

Οι Αντιδήμαρχοι: Ανδριάνα Ζαρακέλη, Δημήτρης Καρύδης, Γρηγόρης Καψοκόλης, Δημήτρης Αράπης, Αντώνης Μοραντζής, Κυριακή Μπουρδάκου και Νικήτας Γκόλφης. Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελίνα Βερυκάκη, ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και Δέσποινα Αρβανίτου αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ταταρόπουλος, καθώς και οι σύμβουλοι του Δημάρχου Βασίλης Χρήστου, Γιάννης Βλοντάκης και Αλέξανδρος Νανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια» Θοδωρής Τσόντος, καθώς επίσης εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά