12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 08:09

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας για τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’»

Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί» (ο ανιψιός κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία).

Τα συντριπτικά στοιχεία

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι καταθέσεις των δύο νεαρών και το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στη νέα τροπή της έρευνας. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα, ενώ είχε πείσει το θύμα ότι πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Σημειώνεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και συνεργάτης του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

«Δέχομαι απειλές»

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’». «Ο θείος μου και ο επιστάτης πρέπει να δικαιωθούν», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

«Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση», είπε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη δικογραφία.

«Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος», συμπλήρωσε η κ. Φραγκάκη.

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
