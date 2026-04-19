Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Συνεχώς νέες πληροφορίες που βεβαίως χρήζουν επιβεβαίωσης, έρχονται στο φως για το θρίλερ στη Μεσσαρά με τον θάνατο του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσωκαρίου, νοσηλευτή Αλέξανδρο Δασκαλάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 23 Μαρτίου ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία στο Βενιζέλειο φέροντας «χτυπήματα» στο κεφάλι που κανένας ως τώρα δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν προέρχονται από τρίτο πρόσωπο ή από κάποιο μοιραίο ατύχημα που είχε ο ίδιος.

Ωστόσο μαρτυρίες που έχουν φτάσει στο patris.gr και την εφημερίδα «Πατρίς» του Ηρακλείου που πρώτη έφερε στη δημοσιότητα το θρίλερ και όλη τη συζήτηση για τις περίεργες συνθήκες θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου αναφέρουν ότι δε χτύπησε στο υπόγειο του σπιτιού όπως αρχικώς λεγόταν αλλά ό,τι του συνέβη του συνέβη στη διαδρομή για το χωράφι όπου πήγαινε καφέ και τοστ στον Αλβανό εργάτη του που δούλευε.

Το patris.gr και η εφημερίδα «Πατρίς» δημοσίευσαν και πλάνο από βίντεο κλειστού κυκλώματος που ο άτυχος Αλέξανδρος εκτελεί την τελευταία μοιραία διαδρομή από το καφενείο προς το χωράφι για να πάει καφέ και τοστ στον εργάτη που ποτέ δεν πρόλαβε να του δώσει. Ο εργάτης έχει καταθέσει ότι δεν έφτασε ποτέ στο χωράφι το αφεντικό του αλλά και οι συγγενείς εντόπισαν στην άκρη του χωματόδρομου που οδηγεί στο χωράφι τη σακούλα από το καφενείο, το τοστ έλειπε ήταν μόνο το περιτύλιγμα και το κουτί του καφέ.

Κάθισαν μαζί για λίγο και ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης σύμφωνα με πηγή ενημέρωσης και νέα πληροφορία που έφτασε στο patris.gr είπε στον φίλο του να τον περιμένει στο καφενείο

Σήμερα το patris.gr φέρνει στο φως ακόμη μια πληροφορία για τον τελευταίο άνθρωπο που φέρεται να είδε ζωντανό τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη πριν φύγει από το καφενείο του χωριού με το τοστ και τον καφέ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 49χρονος βρισκόταν ήδη στο καφενείο όταν πέρασε από εκεί ένας ένστολος, κατά πληροφορίες αστυνομικός και γαμπρός στο Απεσωκάρι, και τον φώναξε να κεράσει καφέ.

Κάθισαν μαζί για λίγο και ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης σύμφωνα με την πηγή ενημέρωσης και νέα πληροφορία που έφτασε στο patris.gr είπε στον φίλο του να τον περιμένει στο καφενείο μέχρι να πάει να αφήσει έναν καφέ και ένα τοστ στον εργάτη στο χωράφι.

Η διαδρομή αυτή με το δίκυκλο περιγράφεται κοντινή περίπου 2-3 λεπτά για να φτάσει κάποιος και άλλο τόσο για να γυρίσει στο καφενείο.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ουδέποτε όμως έφτασε στο χωράφι αλλά ούτε και γύρισε στο καφενείο. Αντιθέτως εμφανίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι του με χτυπήματα στο κεφάλι, σε κατάσταση διάσεισης και χάνοντας σιγά – σιγά την επαφή με το περιβάλλον. Ζήτησε να δει έναν φίλο του, τον «Σπύρο» αλλά όταν εκείνος έφτασε δεν μπόρεσε λόγω της κατάστασής του να του πει τίποτε απολύτως. Είχε κληθεί εν τω μεταξύ το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Βενιζέλειο όπου και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ ενώ κατέληξε μέρες μετά από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία φαίνεται ότι οσονούπω ολοκληρώνει το πόρισμά της ενώ συγγενείς και φίλοι αλλά και η νομική υποστήριξη της οικογένειας κάνουν λόγο για έγκλημα. Μάλιστα μαρτυρίες στο patris.gr αναφέρουν ότι όλα συνέβησαν πριν το μεσημέρι στον χωματόδρομο που βρέθηκαν πεσμένες οι συσκευασίες από το τοστ και τον καφέ πιθανώς σε μια δυσάρεστη τυχαία συνάντηση και όπως σημείωσαν «ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο».

Στο μεταξύ ο Αλβανός εργάτης που μίλησε στο patris.gr είπε ότι ο Δασκαλάκης δεν πήγε στο χωράφι ενώ τον περίμενε, έμαθε δύο μέρες μετά από τον καφετζή του χωριού τι του συνέβη ενώ η σχέση τους ήταν εξαιρετικά καλή έχοντας παραχωρήσει ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος μέχρι και σπίτι για να διαμένει ο εργάτης.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θρίλερ από την εφημερίδα «Πατρίς» η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος και ενώ φίλοι, συγγενείς αλλά και ο δικηγόρος της οικογένειας Γ. Στειακάκης μιλούν ανοικτά για έγκλημα που πρέπει να εξιχνιαστεί καθώς όλα όπως σημειώνουν συνηγορούν σε αυτό.