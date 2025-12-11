Ο Ολυμπιακος φτιάχνει με νίκη ωραίο μονοπάτι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα, σ’ ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο είναι κάτι… παραπάνω από δύσκολο.

Όχι μόνο γιατί αντίπαλος των πειραιωτών θα είναι η Μπάρτσα, αλλά και για μια σειρά συνθηκών που καθιστά ακόμα δυσκολότερη την προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά.

Πρώτα απ’ όλα η απουσία του Γουόρντ είναι ένα μεγάλο «πλήγμα» για τον Ολυμπιακό ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως το κλίμα στην ομάδα της Βαρκελώνης είναι βελτιωμένο, από την στιγμή που ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα».

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας θα είναι δύσκολη, κάτι που άλλωστε επισήμανε με τις δηλώσεις του και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μια ευκαιρία να φτιάξουν ένα ωραίο… μονοπάτι αν καταφέρουν και πάρουν τη νίκη στην Καταλωνία.

Και το λέμε αυτό γιατί το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων» μετά την «μάχη» στην Βαρκελώνη είναι τέτοιο που προσφέρεται για να κάνουν ένα καλό σερί νικών οι πειραιώτες.

Μετά λοιπόν από το αυριανό ματς με την Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Βαλένθια, η οποία είναι καλή ομάδα και πριν από λίγες μέρες νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά είναι στο χέρι των πρωταθλητών να πάρουν τη νίκη απέναντι στις «νυχτερίδες».

Μετά τον αγώνα με την Βαλένθια, το πρόγραμμα έχει δεύτερο σερί ματς στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την Βιλερμπάν, σ’ ένα παιχνίδι που δίχως άλλο οι ερυθρόλευκοι είναι το μεγάλο φαβορί.

Στην συνέχεια υπάρχει το ματς με την Βίρτους στην Ιταλία στις 26 Δεκεμβρίου. Κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα (ειδικά φέτος) δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο κι αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα, αλλά μια νίκη του Ολυμπιακού αύριο στην Βαρκελώνη, μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην ελληνική ομάδα.

Σε περίπτωση λοιπόν που οι «ερυθρόλευκοι» επικρατήσουν αύριο βράδυ της Μπάρτσα, τότε θα πάνε στο 9-5 και με προοπτική να φτάσουν το ρεκόρ τους στο 12-5 μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Κι αυτό βέβαια χωρίς να υπολογίζει κάποιος τον αγώνα με την Φενέρ ο οποίος αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και τώρα περιμένουμε την διοργανώτρια αρχή να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Είπαμε, κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολο αλλά αν οι «ερυθρόλευκοι» πάρουν τη νίκη αύριο στην Βαρκελώνη, θα έχουν μπροστά τους έναν πολύ καλό ορίζοντα.

Κι όσο για τον Μόρις και το ντεμπούτο του Αμερικανού με την φανέλα των πειραιωτών; Το πρόγραμμα που προαναφέραμε είναι καλό για να δούμε άμεσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων».