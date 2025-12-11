Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Μουστάφα Φαλ τραυματίστηκε σοβαρά στους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τη διάγνωση του τραυματισμού να προκαλεί την παγωμάρα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο!
«Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης», ανέφερε η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, με τον Γάλλο να ξεκινάει έκτοτε τον μακρύ δρόμο της αποθεραπείας.
Fast forward στο σήμερα 7 μήνες μετά από τον τραυματισμό του, ο Φαλ πηγαίνει πολύ καλά στην αποθεραπεία του και έχει βαλθεί να διαψεύσει τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για αποχή ενός έτους από τα παρκέ.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον Φαλ
Ο Γάλλος σέντερ ανταποκρίνεται καλά στο πρόγραμμα και αυτό είναι κάτι που έχει γεμίσει αισιοδοξία τους ανθρώπους του Ολυμπιακού οι οποίοι εκτιμούν πως ο «δεινόσαυρός» τους ίσως γυρίσει νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Η πρώτη διάγνωση έκανε λόγο για αποχή 10-12 μηνών, ωστόσο ενδέχεται ο Φαλ να είναι έτοιμος να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων τον Απρίλιο. Βέβαια αυτό δεν είναι και απόλυτα ασφαλές για ένα κορμί του διαμετρήματος του Φαλ, με το σκαρί του να είναι αρκετά βαρύ, κάτι που σημαίνει πως ίσως χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα για να φτάσει στη φυσική κατάσταση που απαιτείται.
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν υπάρχει πιθανότητα βεβαίως να πιέσουν καταστάσεις, καθώς πρώτα και πάνω από όλα βάζουν την υγεία των αθλητών. Έτσι, ο Φαλ θα μπει όταν είναι 100% έτοιμος και δεν θα υπάρχει η παραμικρή «σκιά» για υποτροπή του τραυματισμού.
