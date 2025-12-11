view
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
11.12.2025 | 14:38
Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στη Βουλγαρία μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 11 Δεκεμβρίου 2025 | 08:20
Eνσωμάτωση

Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων καθώς διανύουμε την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Με το εορταστικό ωράριο οι καταναλωτές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους

Το προτεινόμενο ωράριο ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το εορταστικό ωράριο του 2025 διαμορφώνεται με έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και οι εμπορικοί σύλλογοι δρομολογούν συγκεκριμένες Κυριακές ανοίγματος προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση.

Με την αγορά να προετοιμάζεται για μια ακόμη δυναμική εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
InShorts 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

«Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο