Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 11:30

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος ενώ η ηλικιωμένη κρατείται και κατηγορείται για κακούργημα

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στην Πάτρα. Μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, 25χρονος που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
