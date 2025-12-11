Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στην Πάτρα. Μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, 25χρονος που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.