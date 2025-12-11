newspaper
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 21:17

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
ΆποψηΟλγα Στέφου
Και Ferrari και Porsche και γονική παροχή 295.000 ευρώ και 2,4 εκατομμύρια ευρώ έσοδα αγροτών -δεν υπολογίζω τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια, ας πούμε ότι δεν παίζουμε όλες και όλοι Τζόκερ. Αν είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι και πιστέψουμε πως όλα αυτά τα ποσά, αυτές οι πολυτέλειες μπορούν πράγματι να επιτευχθούν με σκληρή δουλειά, τότε εμείς, βρε παιδιά, γιατί δεν έχουμε λεφτά;

Έχουμε κι αν έχουμε ακούσει ότι οι έλληνες είμαστε τεμπέληδες. Ή ότι οι νέοι είμαστε τεμπέληδες κι ας δουλεύουμε περισσότερο από το γενικό μέσο όρο ωρών ανά εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ. Οι έλληνες δουλεύουν κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι οι 36 ώρες. Επίσης, οι έλληνες έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά πάνω από 45 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.

Οπότε, δουλεύουμε. Δεν είμαστε τεμπέληδες, αυτό το λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Τότε, γιατί είμαστε φτωχοί;

Ποια είναι τα έσοδα των ελλήνων;

Δεν έχουμε λεφτά, μας λέει η Eurostat. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά άτομο στην Ελλάδα σήμερα είναι χαμηλότερο από ό,τι πριν 20 χρόνια.

Και πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5%, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%.

Ο διάμεσος ετήσιος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης είναι 17.594 ευρώ. Στην ΕΕ είναι 39.800 ευρώ.

Δηλαδή, το 50% των ελλήνων εργαζομένων βγάζει ετησίως λιγότερα από 17.594 ευρώ μικτά.

Για το έτος 2024-2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι 10.850 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο στην ΕΕ είναι 21.582 ευρώ. Δηλαδή, το 47% των εργαζομένων δηλώνουν εισόδημα περί τα 10.000 ετησίως (ήτοι 833 ευρώ το μήνα) και το μέσο δηλωθέν εισόδημα είναι 15.785 ευρώ. Δηλαδή 1.127 ευρώ μηνιαίως.

Σε διεθνές επίπεδο τα πηγαίνουμε μέτρια. Δηλαδή, ανάμεσα σε χώρες από το Λουξεμβούργο ως το Νότιο Σουδάν, εμείς είμαστε κάπου στη μέση. Σε σχέση με την ΕΕ, είμαστε φτωχοί.

Όχι όλοι, βέβαια… Αλλά η απόλυτη πλειοψηφία σίγουρα είναι.

Ποια είναι τα έξοδα των ελλήνων;

Στην Ελλάδα του 2025 οι τιμές των προϊόντων είναι κατά 3% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου ήταν στο 2,9% έναντι 1,6% τον Οκτώβριο και αυτή είναι ραγδαία αύξηση.

Οι τιμές των τροφίμων (όπως λάδι, κρέας, τυριά, καφές) έχουν δει αυξήσεις έως και 67% από την προηγούμενη πενταετίας. Το κρέας δείχνει αύξηση 38% μέσα σε τέσσερα χρόνια!

Δηλαδή, παρά τον γενικό πληθωρισμό που φαίνεται «μέτριος», οι πραγματικές αυξήσεις είναι τεράστιες.

Το ίδιο ισχύει και για τα ενοίκια. Μέσα σε μια πενταετία έχουν αυξηθεί έως και 50%, ενώ τα έσοδά μας έχουν μειωθεί κατά 5% τα τελευταία 20 χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3% σε σχέση με το 2024.

Μια μέση τιμή για την Αθήνα είναι τα 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο μισθός είναι στα 880 ευρώ μικτά. Ένα σπίτι 50 τετραγωνικών κοστίζει τουλάχιστον 450 ευρώ, δηλαδή.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 50% των νοικοκυριών ξοδεύει περίπου 1338 ευρώ μηνιαίως και το ενοίκιο είναι περίπου το 17,1% του προϋπολογισμού. Πάνω από το 35% του εισοδήματος των πολιτών της Ελλάδας ξοδεύεται σε στέγη και λογαριασμούς, έναντι του 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είμαστε φτωχοί;

Ναι, είμαστε.  Οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι και οι μισθοί δεν ανεβαίνουν αντίστοιχα με τα ενοίκια, την αύξηση των τροφίμων και τα πάγια έξοδα σε λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat το 26,8% του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάμε για 2.740.000 κατοίκους. 1 στους 4 πολίτες δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Το ποσοστό των παιδιών έως 17 ετών που κινδυνεύουν από την φτώχεια κυμαίνεται από 22 έως 28%.

Το επίσημο όριο φτώχειας για ένα άτομο είναι περίπου τα 6.510 ευρώ ανά έτος και για μία οικογένεια τα 13.671 ευρώ ανά έτος. Δηλαδή, περίπου όσο και το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα.

Οπότε, είμαστε φτωχοί. Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο και πληρώνουμε πολύ περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς δεν έχουμε λεφτά.  Από την άλλη, ίσως να φταίει που δεν είμαστε αγρότες;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 3 στους 4 αγρότες δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο των 5000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφηκε μείωση 8,5% στον δείκτη εσόδων και συνολικά δραματική μείωση τιμών παραγωγού για ορισμένα προϊόντα (όπως το ελαιόλαδο), που φτάνει έως και το -42%.

«Η ωραιότερη χώρα του κόσμου, ήλιος, θάλασσα!» είχε πει υπουργός της κυβέρνησης, όταν ερωτήθηκε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Και καθώς δε φωτοσυνθέτουμε, μας μένει η καθημερινή αγωνίας της επιβίωσης. Την ίδια στιγμή που οι πολλοί αγρότες της χώρας στήνουν μπλόκα παντού και οι ελάχιστοι βρίσκονται στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιμένουν ότι απέκτησαν εκατομμύρια μέσω της σκληρής τους εργασίας.

