Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Γιατί ένας δισεκατομμυριούχος CEO πιστεύει πως η Gen Z σκέφτεται ήδη την συνταξιοδότηση;
Διεθνής Οικονομία 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Γιατί ένας δισεκατομμυριούχος CEO πιστεύει πως η Gen Z σκέφτεται ήδη την συνταξιοδότηση;

Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί νεότεροι Αμερικανοί της Gen Z ανησυχούν ότι μια οικονομικά ασφαλής συνταξιοδότηση γίνεται όλο και πιο απρόσιτη,

Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Spotlight

Οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z σκέφτονται ήδη τη συνταξιοδότηση και αποταμιεύουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Robinhood, Vlad Tenev.

«Όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο το 2008, δεν σκεφτόμουν και πολύ τη συνταξιοδότηση. Η συνταξιοδότηση φαινόταν πραγματικά πολύ μακρινή», είπε ο Tenev στον Jack Altman, αδελφό του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Sam Altman, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του σε podcast.

«Τώρα η Gen Z ανοίγει λογαριασμούς συνταξιοδότησης σε ηλικία 19 ετών, οπότε σκέφτονται λίγο πιο συντηρητικά, νομίζω, από τις προηγούμενες γενιές».

Γιατί έχει σημασία

Ο Tenev απέδωσε την αλλαγή στην αύξηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της προοδευτικής σκέψης της νέας γενιάς, σύμφωνα με το Newsweek.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι πολλοί νεότεροι Αμερικανοί ανησυχούν ότι μια οικονομικά ασφαλής συνταξιοδότηση γίνεται όλο και πιο απρόσιτη, εν μέρει λόγω της αύξησης των χρεών και της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Σύμφωνα με μια έρευνα του 2024 από τον πάροχο υπηρεσιών συνταξιοδοτικού σχεδιασμού TIAA, περίπου ένας στους πέντε της νέους εργαζόμενους της Gen Z αποταμιεύει για τη συνταξιοδότηση. Μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πλέον την παραδοσιακή συνταξιοδότηση μεταξύ 65 και 70 ετών «απρόσιτη».

Εν τω μεταξύ, η Western & Southern Financial Group διαπίστωσε νωρίτερα φέτος ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (49%) δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να συνταξιοδοτηθούν με άνεση.

Πολλοί σκέφτονται να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πιέσεις που κρύβονται πίσω από αυτό το σκεπτικισμό, αποκάλυψε η μελέτη.

Πρωτοστάτησαν οι Gen Z, το 40% των οποίων δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο να μετακομίσουν σε άλλη χώρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ωστόσο, πέρα από τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί όλων των ηλικιών, αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές προτιμήσεις συνταξιοδότησης των Gen Z και την αυξημένη έμφαση που δίνεται στην επίτευξη οικονομικής ελευθερίας το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Manulife John Hancock, η Γενιά Z θεωρεί ότι η ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 59 έτη, πολύ κάτω από τους millennials (61), τη Γενιά X (64) και τους baby boomers (67).

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Ο οικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος Ryan Viktorin δήλωσε στη New York Times τον Ιούνιο: «Η Gen Z γενικά, και ιδίως οι γυναίκες, αρχίζουν να κατανοούν ότι όσο περισσότερα αποταμιεύεις και επενδύεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία και η αυτονομία που έχεις στη ζωή σου».

Σύμφωνα με τα σχόλια του Tenev σχετικά με την αυξημένη οικονομική συνειδητοποίηση, η επενδυτική εταιρεία Vanguard αποκάλυψε πρόσφατα ότι «οι εργαζόμενοι της Gen Z και της γενιάς των millennials είναι σε καλό δρόμο για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τη συνταξιοδότηση από ό,τι οι εργαζόμενοι των παλαιότερων γενεών».

Περίπου το 47% των εργαζομένων ηλικίας 24 έως 28 ετών, μαζί με το 42% των millennials, αναμένεται να «διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο διαβίωσής τους κατά τη συνταξιοδότηση» χάρη στην αυξημένη πρόσβαση σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών και στον «ισχυρότερο σχεδιασμό συνταξιοδοτικών προγραμμάτων».

Αυτό συγκρίνεται με μόνο το 41% της Γενιάς X και το 40% των baby boomers στη μελέτη της Vanguard.

Economy
Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το "anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στέλεχος της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
Conference League 11.12.25

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 11.12.25

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Νέα δήλωση 11.12.25

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Επάρκεια νερού 11.12.25

Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ο Ροντινέι. Ένας ποδοσφαιριστής «πολεμιστής», που έκανε τη διαφορά εξ αρχής και που κατάφερε να δεθεί με τον σύλλογο και με την Ελλάδα όσοι λίγοι ξένοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
