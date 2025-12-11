Γιατί ένας δισεκατομμυριούχος CEO πιστεύει πως η Gen Z σκέφτεται ήδη την συνταξιοδότηση;

Οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z σκέφτονται ήδη τη συνταξιοδότηση και αποταμιεύουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Robinhood, Vlad Tenev.

«Όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο το 2008, δεν σκεφτόμουν και πολύ τη συνταξιοδότηση. Η συνταξιοδότηση φαινόταν πραγματικά πολύ μακρινή», είπε ο Tenev στον Jack Altman, αδελφό του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Sam Altman, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του σε podcast.

«Τώρα η Gen Z ανοίγει λογαριασμούς συνταξιοδότησης σε ηλικία 19 ετών, οπότε σκέφτονται λίγο πιο συντηρητικά, νομίζω, από τις προηγούμενες γενιές».

Robinhood has become a financial superapp. Trading is just where it started. pic.twitter.com/wZ870qeNb5 — Vlad Tenev (@vladtenev) November 24, 2025

Γιατί έχει σημασία

Ο Tenev απέδωσε την αλλαγή στην αύξηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της προοδευτικής σκέψης της νέας γενιάς, σύμφωνα με το Newsweek.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι πολλοί νεότεροι Αμερικανοί ανησυχούν ότι μια οικονομικά ασφαλής συνταξιοδότηση γίνεται όλο και πιο απρόσιτη, εν μέρει λόγω της αύξησης των χρεών και της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Σύμφωνα με μια έρευνα του 2024 από τον πάροχο υπηρεσιών συνταξιοδοτικού σχεδιασμού TIAA, περίπου ένας στους πέντε της νέους εργαζόμενους της Gen Z αποταμιεύει για τη συνταξιοδότηση. Μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πλέον την παραδοσιακή συνταξιοδότηση μεταξύ 65 και 70 ετών «απρόσιτη».

Εν τω μεταξύ, η Western & Southern Financial Group διαπίστωσε νωρίτερα φέτος ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (49%) δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να συνταξιοδοτηθούν με άνεση.

Πολλοί σκέφτονται να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πιέσεις που κρύβονται πίσω από αυτό το σκεπτικισμό, αποκάλυψε η μελέτη.

Πρωτοστάτησαν οι Gen Z, το 40% των οποίων δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο να μετακομίσουν σε άλλη χώρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ωστόσο, πέρα από τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί όλων των ηλικιών, αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές προτιμήσεις συνταξιοδότησης των Gen Z και την αυξημένη έμφαση που δίνεται στην επίτευξη οικονομικής ελευθερίας το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Manulife John Hancock, η Γενιά Z θεωρεί ότι η ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 59 έτη, πολύ κάτω από τους millennials (61), τη Γενιά X (64) και τους baby boomers (67).

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Ο οικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος Ryan Viktorin δήλωσε στη New York Times τον Ιούνιο: «Η Gen Z γενικά, και ιδίως οι γυναίκες, αρχίζουν να κατανοούν ότι όσο περισσότερα αποταμιεύεις και επενδύεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία και η αυτονομία που έχεις στη ζωή σου».

Σύμφωνα με τα σχόλια του Tenev σχετικά με την αυξημένη οικονομική συνειδητοποίηση, η επενδυτική εταιρεία Vanguard αποκάλυψε πρόσφατα ότι «οι εργαζόμενοι της Gen Z και της γενιάς των millennials είναι σε καλό δρόμο για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τη συνταξιοδότηση από ό,τι οι εργαζόμενοι των παλαιότερων γενεών».

Περίπου το 47% των εργαζομένων ηλικίας 24 έως 28 ετών, μαζί με το 42% των millennials, αναμένεται να «διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο διαβίωσής τους κατά τη συνταξιοδότηση» χάρη στην αυξημένη πρόσβαση σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών και στον «ισχυρότερο σχεδιασμό συνταξιοδοτικών προγραμμάτων».

Αυτό συγκρίνεται με μόνο το 41% της Γενιάς X και το 40% των baby boomers στη μελέτη της Vanguard.