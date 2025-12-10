ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα

Το 40-90% των πληθυσμών παγκοσμίως κάνουν χρήση της παραδοσιακής ιατρικής, είτε γιατί είναι η πιο προσβάσιμη, είτε από πρόθεση για μια ολιστική αντιμετώπιση με στόχο την ευεξία.

Ως απάντηση στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες υγείας παραδοσιακής ιατρικής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκινά την εφαρμογή προγράμματος για τα έτη 2025-2034, στοχεύοντας στην καθιέρωση προδιαγραφών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για την αξιοποίηση της παραδοσιακής ιατρικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΟΥ πραγματοποιεί στις 17-19 Δεκεμβρίου το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο παραδοσιακής ιατρικής στο Δελχί της Ινδίας, ώστε όλοι εμπλεκόμενοι φορείς να αναζητήσουν λύσεις για την κατανόηση των παραδοσιακών συστημάτων ιατρικής εξαιτίας του ολιστικού τρόπου αντιμετώπισης και της απολύτως εξατομικευμένης προσέγγισης των ασθενών. Την ίδια στιγμή όμως, το ενδιαφέρον του Οργανισμού στρέφεται και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων, την ανάδειξη της ασφάλειας χρήσης των φυτικών συνταγών και τον εντοπισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά και για την πιστοποίηση των θεραπευτικών δομών και των θεραπευτών.

‘Ηδη στο Συνέδριο, έχουν υποβληθεί μελέτες για την αντιμετώπιση της αναιμίας και της νόσου του Λάιμ με τη χρήση φυτών από την Αφρική. Οι πολιτικές που αναμένεται να αναπτυχθούν αφορούν την καταγραφή και διερεύνηση των ιδιοτήτων 70.000 άγνωστων φυτών στην Αυστραλία.

Ενώ η ιατρική αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί περίπου 5.000 διαφορετικές θεραπείες, στην Ινδική παραδοσιακή ιατρική γίνεται λόγος για 10.000 ινδικά φυτά με 400.000 συνταγές, κάποια από τα οποία βρίσκονται ήδη σε προκλινικές ή κλινικές μελέτες.

Η παραδοσιακή ιατρική είναι βαθειά εξατομικευμένη και με τα πιο εξελιγμένα μέσα της βιοιατρικής, μπορούμε να εφαρμόσουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις με επιστημονικό τρόπο

Η συγκεκριμένη θεραπευτική, ήδη αξιοποιείται από τους πληθυσμούς για την αντιμετώπιση του στρες, των χρονίων παθήσεων και την ολιστική περίθαλψη του ασθενή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν του την φυσική, ψυχολογική και πνευματική κατάσταση του ατόμου.

«Πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, ιδίως με την ανάπτυξη του τομέα του wellness», δήλωσε η δρ Σάμα Κουρουβίλα διευθύντρια ΑΙ του Παγκόσμιου Κέντρου Παραδοσιακής Ιατρικής του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή το Συνέδριο. Τόνισε όμως ότι στόχος είναι οι υπηρεσίες παραδοσιακής ιατρικής να είναι αποδεδειγμένες και ενσωματωμένες στα συστήματα υγείας και για το λόγο αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση της ποιότητας και ασφάλειας, αποφυγή της κακής πληροφόρησης, εδραίωση της βιωσιμότητας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των παραδοσιακών συστημάτων.

Με δεδομένο αυτό ο ΠΟΥ εγκαινίασε πρόσφατα μια διεθνή τράπεζα δεδομένων με 1,6 εκατ. δημοσιεύσεις, δημιουργώντας ένα δίκτυο δεδομένων που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την αξιοποίηση των παραδοσιακών θεραπειών.

«Η ιατρική ακριβείας παρέχει τεράστιες δυνατότητες για εφαρμογή της παραδοσιακής ιατρικής», σημείωσε η κ. Κουρουβίλα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο στροφής στην καινοτομία και πεδίο για πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των χωρών στην ιατρική με αποδείξεις, ηθική, φιλική προς το περιβάλλον, χαρακτηριστικά απαραίτητα για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Από την πλευρά του επιστημονικού τομέα του ΠΟΥ, η δρ Συλβί Μπριάντ επεσήμανε ότι εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν την παραδοσιακή ιατρική, γιατί στην υγεία αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις. Αναφερόμενη στις διαφορετικές συνθήκες άσκησης της παραδοσιακής ιατρικής, σημείωσε ότι η διαφοροποίηση οδηγεί στη λύση των προβλημάτων υγείας, τόνισε όμως, ότι αποτελεί πρόκληση για την επιστήμη, η απόδειξη της ασφάλειας και της, καθώς και η διαφορετική προσέγγιση, καθώς πρόκειται για απόλυτα εξατομικευμένη ιατρική που λαμβάνει υπόψιν της την ολική υγεία και το περιβάλλον του ασθενή.

Οι διαφορές όμως αφορούν παραδοσιακές θεραπείες που χορηγούνται από στόματος και οι οποίες διαφοροποιούνται από το θεραπευτή.

Με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να βρεθούν χιλιάδες δομές, να μειωθούν οι παρενέργειες και να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να αναγνωριστεί η αλληλεπίδραση των φαρμάκων, ενώ με μαγνητικές τομογραφίες μπορούμε να δούμε πώς ο διαλογισμός αλλάζει τη δομή των μηχανισμών του εγκεφάλου.

Με την τεχνολογία μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παραδοσιακή γνώση και να γεφυρώσουμε το παρελθόν με το μέλλον, αλλά και να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα.

Συμπλήρωσε εδώ ότι με τις επενδύσεις για έρευνα, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τις δυνατότητες της παραδοσιακής ιατρικής, ιδίως σε ότι αφορά τις ψυχικές ασθένειες, τις χρόνιες παθήσεις, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις ανισότητες. Να εναγκαλιστούμε την καινοτομία με ιατρική ασφαλή και προσβάσιμη σε όλους.

«Η νομοθεσία είναι σημαντική σε κάθε σημείο παρέμβασης υγείας» τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, αλλά ενίσχυση των πληθυσμών να δηλώνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο επικεφαλής τμήματος Ποιοτικών προδιαγραφών, Νομοθεσίας και Ενσωμάτωσης του ΠΟΥ δρ. Σούνγκ Τσολ Κιμ, στάθηκε στην ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους θεραπευτές, λέγοντας πως πρόκειται για συστήματα ιατρικής που διαφοροποιούνται και οι χώρες πρέπει να εναρμονιστούν μέσω κανονισμών, ιδίως ως προς την ποιότητα των προϊόντων.

Ο ΠΟΥ αναλαμβάνει την κεντρική πρωτοβουλία για ρύθμιση των μηχανισμών των φαρμάκων, αξιοποιώντας διεθνή εργαλεία αξιολόγησης, εισάγοντας προδιαγραφές και κλινικές οδηγίες για την παραδοσιακή ιατρική και τις πρακτικές της, καθώς και για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των θεραπευτών, με κοινό στόχο την ασφάλεια.

Ο επικεφαλής του τμήματος Έρευνας, Δεδομένων και Καινοτομίας της Παραδοσιακής Ιατρικής δρ Γκίτα Κρίσναν επεσήμανε τη διαφορετική εκπαίδευση και τις προσεγγίσεις από τις παραδοσιακές θεραπείες των διαφόρων χωρών μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διαλόγου «για να κρατήσουμε τη γνώση και να την αξιοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε υποβολές στο συνέδριο για αντιμετώπιση της αναιμίας και της λοίμωξης Λάιμ με δύο φυτά από την Αφρική και στη δυνατότητα διερεύνησης των ιδιοτήτων 70.000 άγνωστων φυτών από την Αυστραλία, ενώ η δρ. Κουρουβίλα, επεσήμανε ότι ενώ στην ιατρική χρησιμοποιούνται περί τις 5.000 θεραπείες, στην Ινδική παραδοσιακή ιατρική, αξιοποιούνται 10.000 φυτά σε 400.000 συνταγές, πολλά από τα οποία βρίσκονται ήδη σε προκλινικές ή κλινικές μελέτες.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ενσωμάτωση των συστημάτων παραδοσιακής ιατρικής στα συστήματα υγείας, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κίνα, αλλά και τη Γερμανία, καθώς και στη χρήση φυτών στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Επίσης, φυτά χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση λοιμώξεων χωρίς αντιβιοτικά ή διάφορες παθήσεις αντιμετωπίζονται με βελονισμό.

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ έχουν εγκριθεί θεραπείες για διαχείριση χρονίων παθήσεων με σκευάσματα που είναι ήδη στην αγορά

Καταλήγοντας η δρ Μπριάντ ανέφερε ότι η επιστημονική – ερευνητική ατζέντα περιλαμβάνει την αποδεδειγμένη προσέγγιση της παραδοσιακής ιατρικής, η οποία έχει δυσκολίες, καθώς οι μέθοδοι στην σημερινή ιατρική στηρίζονται σε κλινικές μελέτες και σε αποτελέσματα διαφορετικών πληθυσμών, αντίθετα η παραδοσιακή ιατρική είναι εξατομικευμένη και εμπειρική, κάτι που είναι δύσκολο να καθοριστούν προδιαγραφές ποιότητας.

Η διάγνωση δεν είναι ίδια και η αξιολόγηση γίνεται με άλλες μεθόδους πιο ολιστικές.

Στάθηκε όμως στην αρτεμισίνη για την πρόληψη της ελονοσίας, ανακάλυψη που βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ, λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο φυτό της Κίνας, υπάρχει το μόριο που προλαμβάνει την ελονοσία και είναι πολύ σημαντικό, όμως ακολούθησαν κλινικές μελέτες, για την αφαίρεση ενός άλλου μορίου που περιέχεται στο φυτό και το οποίο είναι τοξικό. Έτσι τώρα, χρησιμοποιείται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της ελονοσίας.

Αντίστοιχα ο διαλογισμός χρησιμοποιείται σε πολιτισμούς για αιώνες. Επεκτάθηκε πέρα από τη θρησκεία και τώρα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης και με μαγνητικές τομογραφίες βλέπουμε τι αλλάζει στον εγκέφαλο.

Βλέπουμε λοιπόν αλλαγές στον κόσμο, με την αξιοποίηση της διαφορετικής κουλτούρας που χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο, η επιστήμη να προχωρεί να εξελίσσεται με ευρήματα από ερευνητικά πρωτόκολλα που στηρίζονται στην επιστήμη και την αποτελεσματικότητα.