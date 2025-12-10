newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου 2025 | 18:21

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως, η ενσυναίσθηση προστατεύει από το burnout

Κι όμως, η ενσυναίσθηση προστατεύει από το burnout

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εμπρηστικό μηχανισμό που άγνωστοι τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο 45χρονου στα Καλύβια Αττικής.

Για την ώρα την υπόθεση καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου καθώς δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έγινε στόχος ο κάτοχος του οχήματος που φαίνεται να μην έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντα που παρουσιάζει το in οι δράστες είχαν τυλίξει με μονωτική ταινία και είχαν δέσει με καλώδια και πλαστικά δεματικά τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σασί το οχήματος.

Εντοπίστηκε τυχαία

Ο εντοπισμός του έγινε εντελώς τυχαία από έναν άλλον οδηγό που νόμισε ότι είχε κολλήσει μια σακούλα κάτω από την εξάτμιση του αυτοκινήτου και ενημέρωσε τον 45χρονο.

Όταν ο 45χρονος αλλοδαπός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τα καλώδια και κρέμονται και ενημέρωσε τις αρχές.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Επιστροφή ενοικίου: Η κυβέρνηση φέρνει ρύθμιση για να διορθώσει τα λάθη της

Επιστροφή ενοικίου: Η κυβέρνηση φέρνει ρύθμιση για να διορθώσει τα λάθη της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως, η ενσυναίσθηση προστατεύει από το burnout

Κι όμως, η ενσυναίσθηση προστατεύει από το burnout

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού
Ελλάδα 10.12.25

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού

Ο 20χρονος έφερνε τα παιδιά της αδερφής του στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Σύνταξη
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες» στην υπόθεση Novartis
Υπόθεση Novartis 10.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες»

«Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη για την υπόθεση Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Σύνταξη
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τα άκουσε από τους βουλευτές της ΝΔ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση συνολικά με τους αγρότες, αλλά και τις κινητοποιήσεις τους. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την αναμέτρηση Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;
«Αποκρυπτογράφηση» 10.12.25

Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) που εκπονείται κάθε χρόνο, δεν είναι οι «κανόνες του Μωυσή» για το πως θα ενεργήσουν οι ΗΠΑ στα διεθνή ζητήματα, αλλά η φετινή κλείνει το μάτι για τις προθέσεις Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λούβρο: Πώς οι ληστές κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές
Στο παρά 5 10.12.25

Πώς οι ληστές του Λούβρου κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές

Η έκθεση διαπίστωσε αποφευκτέες αστοχίες ασφαλείας στο Λούβρο, όπως χαλασμένα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και έλλειψη συντονισμού στο μουσείο, σύμφωνα με την ακρόαση.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού
Ελλάδα 10.12.25

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού

Ο 20χρονος έφερνε τα παιδιά της αδερφής του στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Σύνταξη
Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο