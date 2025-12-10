Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.
- Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
- Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
- Πόσο μονογαμικοί είναι οι άνθρωποι; Περισσότερο από τους χιμπατζήδες, λιγότερο από τους κάστορες
- Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εμπρηστικό μηχανισμό που άγνωστοι τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο 45χρονου στα Καλύβια Αττικής.
Για την ώρα την υπόθεση καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου καθώς δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έγινε στόχος ο κάτοχος του οχήματος που φαίνεται να μην έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντα που παρουσιάζει το in οι δράστες είχαν τυλίξει με μονωτική ταινία και είχαν δέσει με καλώδια και πλαστικά δεματικά τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σασί το οχήματος.
Εντοπίστηκε τυχαία
Ο εντοπισμός του έγινε εντελώς τυχαία από έναν άλλον οδηγό που νόμισε ότι είχε κολλήσει μια σακούλα κάτω από την εξάτμιση του αυτοκινήτου και ενημέρωσε τον 45χρονο.
Όταν ο 45χρονος αλλοδαπός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τα καλώδια και κρέμονται και ενημέρωσε τις αρχές.
Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.
- Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν οι εκτελεστές που αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου – Η επίθεση στον Λάλα και ο εμπρησμός σε βενζινάδικο
- Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
- Λίβανος: Οι IDF άνοιξαν πυρ κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ – Ανακοίνωση καταδίκης από την UNIFIL
- Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
- Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
- Πέθανε στα 55 της η συγγραφέας των best seller Σόφι Κινσέλα – H «μητέρα» της shopaholic Μπέκι Μπλούμγουντ
- Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
- Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις