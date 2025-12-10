Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εμπρηστικό μηχανισμό που άγνωστοι τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο 45χρονου στα Καλύβια Αττικής.

Για την ώρα την υπόθεση καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου καθώς δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έγινε στόχος ο κάτοχος του οχήματος που φαίνεται να μην έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντα που παρουσιάζει το in οι δράστες είχαν τυλίξει με μονωτική ταινία και είχαν δέσει με καλώδια και πλαστικά δεματικά τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σασί το οχήματος.

Εντοπίστηκε τυχαία

Ο εντοπισμός του έγινε εντελώς τυχαία από έναν άλλον οδηγό που νόμισε ότι είχε κολλήσει μια σακούλα κάτω από την εξάτμιση του αυτοκινήτου και ενημέρωσε τον 45χρονο.

Όταν ο 45χρονος αλλοδαπός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τα καλώδια και κρέμονται και ενημέρωσε τις αρχές.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.