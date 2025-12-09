Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι» του Sharr White, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

«Κάποια στιγμή η ηρωίδα μου λέει “είμαι μια γυναίκα που ζει ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, στο παρελθόν και το μέλλον, στη στεριά και τη θάλασσα”. Αυτό νομίζω αντιπροσωπεύει εντελώς την κατάστασή της» τονίζει η Μαρία Ναυπλιώτου.

«Τον ρωτάει η Τζουλιάνα κάποια στιγμή “πώς μπορείς να με αγαπάς μετά απ’ όλα αυτά;”. Και λέει αυτός απαντάει “ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Ξέρω τι σε θέλω σαν τρελός”. Παράξενο δεν είναι; Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εκείνος τη θέλει σαν τρελός; Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύω ό,τι λένε οι ήρωες στο θέατρο. Λένε αλήθεια. Πιστεύω ότι ο Ίαν θέλει τη Τζουλιάνα σαν τρελός κι αυτό με βοηθάει και με στηρίζει κάθε βράδυ» προσθέτει ο Νικόλας Παπαγιάννης.

Η Τζουλιάνα, ο Ίαν και η αγάπη

«Το Ακρωτήρι» ακολουθεί τη ζωή μιας νευρολόγου, της Τζουλιάνας, που από την κορυφή της επαγγελματικής της ζωής οδηγείται, μέσω της ασθένειάς της, στην πτώση. Η Τζουλιάνα χάνει σταδιακά τη συνείδησή της, αντιμετωπίζοντας όσα της συμβαίνουν με αγωνία και θυμό, για να περάσει στη συνέχεια στην ελπίδα και τη μάχη για το μέλλον.

Ο σύζυγός της, Ίαν, που η ίδια θεωρεί άπιστο και χειριστικό, στέκεται δίπλα της γεμάτος φροντίδα και αγάπη. Το βραβευμένο έργο του Sharr White ξεχώρισε όχι μόνο για την σκιαγράφηση των χαρακτήρων και των δοκιμασιών που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το στοιχείο του μυστηρίου που εντείνεται όλο και περισσότερο όσο το έργο προχωρά.

Το δύσκολο κομμάτι

«Η άνοια είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και απασχολεί πολύ κόσμο, πλέον» σχολιάζει η Μαρία Ναυπλιώτου πριν μιλήσει για την ουσία της παράστασης: «Η αγάπη που βιώνει η Τζουλιάνα από τον σύζυγό της και η φροντίδα που έρχεται από αυτόν τον άνθρωπο καθώς και ο τρόπος που παραμένει το ζευγάρι ενωμένο σε μια τόσο τραγική και δύσκολη στιγμή είναι η ελπίδα και το φως που δίνει αυτό το έργο».

«Ο σύζυγος δεν μπορεί να είναι φροντιστής. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια προέκταση της σχέσης, μια προέκταση της αγάπης. Έτσι το αναγνωρίζω και το αντιλαμβάνομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο φαίνεται ότι μέσα στη μεγάλη ποικιλία και δυσκολία της ζωής εμπεριέχεται κι αυτό το κομμάτι, δηλαδή του να χάνεις τον άνθρωπό σου μέσα στη σχέση σου. Το πιο οδυνηρό όμως είναι ότι δεν μπορείς να αποδεχτείς και δεν μπορείς να εγκαταλείψεις» συμπληρώνει ο Νικόλας Παπαγιάννης.

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής. Ιδού το αποτέλεσμα:

Μαρία Ναυπλιώτου

Οικογένεια – Σπίτι, φίλοι.

Μητέρα – Αγκαλιά.

Πατέρας – Θεμέλιο.

Κόρη – Όταν καταφέρνεις να μεγαλώνεις τον εαυτό σου.

Απώλεια συνείδησης – Εφιάλτης.

Πόνος – Ωριμότητα.

Φροντίδα – Καλοσύνη

Ανθρώπινη φύση – Αναπάντεχη, αλλοπρόσαλλη, μεγαλειώδης.

Αγάπη – Αυτό που ευχόμαστε.

Λύτρωση – Όταν σταματάς να ανησυχείς για όλα αυτά που δεν μπορείς να ελέγξεις.

Ακρωτήρι – Ό,τι πιο δύσκολο και όμορφο έχω κάνει μέχρι τώρα.

<br />

Νικόλας Παπαγιάννης

Οικογένεια – Χώρος,

Μητέρα – Ζεστασιά.

Πατέρας – Δρόμος.

Κόρη – Αγωνία.

Απώλεια συνείδησης – Δράμα.

Πόνος – Αντοχή.

Φροντίδα – Μονόδρομος.

Ανθρώπινη φύση – Ευμετάβλητη.

Αγάπη – Προϋπόθεση.

Λύτρωση – Ελπίδα.

Ακρωτήρι – Προορισμός.

<br />

<br />

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση:

Νικηφόρος Βαλτινός

Απόδοση – Σκηνοθεσία:

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Κίνηση:

Αυγουστίνος Κούμουλος

Σκηνικά/Κοστούμια:

Ηλένια Δουλαρίδη

Σχεδιασμός Φωτισμών:

Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Βίντεο:

Βασίλης Ματζώρος

Μουσική:

Πάνος Γκίνης

Βοηθός σκηνοθέτη:

Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Διανομή:

Τζουλιάνα: Μαρία Ναυπλιώτου

Ίαν: Νικόλας Παπαγιάννης

Γυναίκα: Στεφανία Ζώρα

Άνδρας: Αυγουστίνος Κούμουλος

Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Παπαδιαμαντοπούλου 4, τηλ.: 21 0721 0045

