Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο την Αττάλεια
Ο σεισμός σημειώθηκε 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αττάλειας και είχε εστιακό βάθος 84 χλμ.
Ισχυρός σεισμός έγινε στην Τουρκία το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή της Αττάλειας.
Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα το Ευρωμασογειακό Ινστιτούτο.
🔎 Map of background focal mechanisms: pic.twitter.com/A7H0jMcm4k
— EMSC (@LastQuake) December 8, 2025
Όπως ενημερώνει το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση με εστιακό βάθος 90 χιλιομέτρων, σημειώθηκε με επίκεντρο 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.
