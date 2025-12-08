Ισχυρός σεισμός έγινε στην Τουρκία το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή της Αττάλειας.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα το Ευρωμασογειακό Ινστιτούτο.

Όπως ενημερώνει το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση με εστιακό βάθος 90 χιλιομέτρων, σημειώθηκε με επίκεντρο 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.