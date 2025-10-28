Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία μετά τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00 (τοπική ώρα). Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 6 χιλιόμετρα, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη δόνηση ίδιου μεγέθους που σημειώνεται μέσα σε 2,5 μήνες.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 10 Αυγούστου στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Χθες πάνω από 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που προκλήθηκαν κατά κύριο λόγο από τον πανικό.

Η στιγμή του σεισμού

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé la ville turque de Sindirgi, dans la province de Balikesir, tard dans la soirée de lundi. Selon la Présidence de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), les secousses ont été ressenties à Istanbul, Izmir et Bursa. Le séisme s’est… pic.twitter.com/eLLcMoUdE6 — TRT Français (@trtfrancais) October 28, 2025

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες στις περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου. Κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, της Προύσας, της Μανίσας, της Σμύρνης, του Αϊδινίου, της Κιουτάχειας και του Εσκισεχίρ, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με τον σεισμό.

Μετά από τον σεισμό, σημειώθηκαν πολυάριθμες δονήσεις στην περιοχή, η μεγαλύτερη από τις οποίες είχε μέγεθος 4,4.

Στο Σιντίργκι τρία κτίρια, που είχαν εκκενωθεί καθώς υπέστησαν σοβαρές ζημιές στον προηγούμενο σεισμό, κατέρρευσαν από τη νέα δόνηση.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkılan binalar görüntülendi. pic.twitter.com/Fn0ymfuaJ8 — Objektif Türk (@objektifturkcom) October 28, 2025

Ελαφρά τραυματίες

«Έχουμε 22 πολίτες που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία μας μέχρι στιγμής. Τέσσερις από αυτούς έχουν πάρει εξιτήριο. Δεκαοκτώ από τους πολίτες μας που πήδηξαν από μπαλκόνια πανικόβλητοι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τα σχολεία στην επαρχία που έγινε ο σεισμός θα παραμείνουν σήμερα κλειστά ενώ την περιοχή επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι κάτοικοι στο Σιντίργκι δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους όλο το βράδυ και πέρασαν τη νύχτα κάτω από τέντες που έστησε ο δήμος για να προφυλαχτούν όπως όπως από τη βροχή που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα.

