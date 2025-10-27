Βίντεο που προέρχονται από την Τουρκία και συγκεκριμένα την πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δείχνουν τουλάχιστον 3 κτίρια να έχουν καταρρεύσει.

Ο δήμαρχος της πόλης Σιντιργκί, ανακοίνωσε ότι κτίρια κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

<br />

Η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών – AFAD ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ακολούθησε ένας άλλος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ.

Ένας τρίτος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο αργότερα. Στον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ, ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που είχε υποστεί ζημιές στον προηγούμενο σεισμό κατέρρευσε.

🚨🇹🇷#BREAKING | NEWS ⚠

New video from the 6.2 ⚡ magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul🇹🇷 pic.twitter.com/KaALctkr4u — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 27, 2025

Τι ανέφερε ο δήμαρχος του Σιντιργκί για τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία

Μιλώντας στο Halk TV, ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε: «Ένας σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε τη γειτονιά μας Ακτάς, κοντά στην επιφάνεια (το εστιακό βάθος αναθεωρήθηκε στα 5,9 χιλιόμετρα). Προς το παρόν, έχουμε εντοπίσει κατάρρευση σε δύο ή τρία κτίρια. Δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη θύματα, αλλά υπάρχει πανικός στην περιοχή. Διεξάγουμε έρευνα σχετικά με αυτό. Η δουλειά μας συνεχίζεται».

﻿<br />

Ο Σερκάν Σακ είπε: «Μόλις επανήλθε το ρεύμα. Υπάρχει κατάρρευση στο κτίριο αριστερά του Δημαρχείου. Δεν υπήρξαν θύματα σε αυτό το κτίριο που κατέρρευσε. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει αναφορές για θύματα. Συνεργαζόμαστε με τις δημοτικές μας ομάδες για να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά συνεχίζουμε την αξιολόγησή μας. Φαίνεται ότι μερικά από τα κτίρια που προορίζονταν για κατεδάφιση έχουν καταρρεύσει».

Δείτε Live βίντεο