Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Σιντιργκί, στη δυτική επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, σύμφωνα με την Τουρκική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χιο.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η σεισμική δόνηση ήταν 6,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 6 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σημειώνεται ότι το σημείο είναι το ίδιο όπου είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός των επίσης 6,1 βαθμών τον Αυγουστο.

