27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 21:58

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία κοντά στην πόλη Σιντίρτζι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Σιντιργκί, στη δυτική επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, σύμφωνα με την Τουρκική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χιο.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η σεισμική δόνηση ήταν 6,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 6 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σημειώνεται ότι το σημείο είναι το ίδιο όπου είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός των επίσης 6,1 βαθμών τον Αυγουστο.

Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

