Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία κοντά στην πόλη Σιντίρτζι
- Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
- Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα
- Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Σιντιργκί, στη δυτική επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, σύμφωνα με την Τουρκική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χιο.
Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η σεισμική δόνηση ήταν 6,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 6 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σημειώνεται ότι το σημείο είναι το ίδιο όπου είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός των επίσης 6,1 βαθμών τον Αυγουστο.
A magnitude 6 earthquake took place 7km NNW of Sındırgı, Turkey at 19:48 UTC (3 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Sındırgı #Turkey pic.twitter.com/xVfkNDcQxw
— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) October 27, 2025
Prelim M6.0 earthquake hits western Turkey…. pic.twitter.com/XP93IFoWQC
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 27, 2025
🔔#Earthquake (#deprem) M6.0 occurred 27 km S of #Bigadiç (#Turkey) 6 min ago (local time 22:48:29). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/8TiLB5UcAR
🖥https://t.co/mo2jNEwRFT pic.twitter.com/jGiDxra8BJ
— EMSC (@LastQuake) October 27, 2025
- Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
- «Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
- Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
- Κτίρια κατέρρευσαν στην Τουρκία από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ [βίντεο]»
- ΠΑΟΚ: Ίωση οι Γιακουμάκης και Λόβρεν, προπονήθηκε ο Κεντζιόρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις