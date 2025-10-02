Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, φτάνοντας τα 5 Ρίχτερ
Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:55.
Ο σεισμός στην Τουρκία
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,71 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου δηλαδή καταγράφηκαν προηγούμενες δονήσεις στην περιοχή.
#DEPREM
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi – [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km
Detay:https://t.co/gN5Jfa4SFI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
#DEPREM: Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip etmekteyiz.
— AFAD (@AFADBaskanlik) October 2, 2025
Προς στιγμήν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες.
