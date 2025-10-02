Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:55.

Ο σεισμός στην Τουρκία

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,71 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου δηλαδή καταγράφηκαν προηγούμενες δονήσεις στην περιοχή.

#DEPREM: Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz. ➡ https://t.co/cofXSusf8l — AFAD (@AFADBaskanlik) October 2, 2025

Προς στιγμήν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες.