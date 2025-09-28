Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η χώρα μας από τον ισχυρό σεισμό των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο in ο Ευθύμιος Λέκκας και ο Αθανάσιος Γκανάς.

Ο ισχυρός σεισμός έπληξε την περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια στη δυτική Τουρκία στις 12:59 ώρα Ελλάδος. Το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 8,64 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, «το επίκεντρο του σημερινού σεισμού βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή που έδωσε και τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ πριν από δύο μήνες. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για διαφορετικό σύστημα ρηγμάτων».

Το σύστημα ρηγμάτων του σημερινού σεισμού στην Τουρκία μπορεί να δώσει μέχρι 6,2 Ρίχτερ, λέει ο Λέκκας

Καθησυχάζουν οι έλληνες επιστήμονες

Ο κ. Λέκκας συνέχισε εξηγώντας ότι «ο σημερινός σεισμός δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας». Όπως τόνισε, το σύστημα ρηγμάτων του σημερινού σεισμού μπορεί να δώσει μια δόνηση μέχρι 6,2 Ρίχτερ. «Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος. Πιθανολογούμε ότι δεν έχουν προκληθεί σημαντικές υλικές ζημιές» ανέφερε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν επηρεάζεται με κανέναν τρόπο από αυτόν τον σεισμό.

Το θέμα της επίδρασης του σημερινού σεισμού στην Τουρκία στη σεισμικότητα της χώρας μας σχολίασε και ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Αθανάσιος Γκανάς.

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi… pic.twitter.com/W7ZlsPKqM5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

«Ο ισχυρός σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην περιοχή Σιμάβ της Δυτ. Τουρκίας , νοτιοανατολικά από το Μπαλικεσίρ, είναι ανατολικότερα από το επίκεντρο του 6,1 στις 10 Αυγούστου 2025. Δεν επηρεάζει την σεισμικότητα της Ελλάδας», δήλωσε.

Σεισμός στη δυτική Τουρκία: «Επικράτησε πανικός»

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων. Ο σεισμός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την turkiyetoday.com, πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ένιωσαν τον σεισμό. Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι ομάδες έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες. «Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ έπληξε το Σιμάβ της Κιουτάχειας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι καλή ανάρρωση στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από τις καταστροφές», δήλωσε.