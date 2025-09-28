Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – «Επικράτησε πανικός»

Σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια στη δυτική Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza… https://t.co/OGtVEH6RSG — AFAD (@AFADBaskanlik) September 28, 2025

Σεισμός στη δυτική Τουρκία: «Επικράτησε πανικός»

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την turkiyetoday.com, πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κατάλαβαν τον σεισμό Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι ομάδες έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες.

«Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ έπληξε το Σιμάβ της Κιουτάχειας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι καλή ανάρρωση στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από τις καταστροφές», δήλωσε.

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi… pic.twitter.com/W7ZlsPKqM5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

«Δεν επηρεάζει την Ελλάδα»

«Ο ισχυρός σεισμός στην περιοχή Σιμάβ της Δυτικής Τουρκίας, σημειώθηκε ανατολικότερα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ της 10ης Αυγούστου. Δεν επηρεάζει την σεισμικότητα της Ελλάδας», είπε στο in o Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.