Τουρκία: Σεισμός 4,3 Ρίχτερ – Στην ίδια περιοχή της δόνησης των 6,1 βαθμών
Ισχυρός σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, στην ίδια περιοχή που είχε σημειωθεί η σεισμική δόνηση των 6,1 βαθμών
- Ουκρανία: Αμφίρροπη η κατάσταση στο Ποκρόβσκ – Μάχες μέσα στην πόλη
- Τρόμος στη Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - Μία γυναίκα τραυματίστηκε
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Τουρκία.
Στην ίδια περιοχή που έγινε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
H δόνηση έγινε στην ίδια περιοχή όπου σημειώηκε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 τη Δευτέρα (27/10).
Το εστιακό βάθος του σεισμού της Κυριακής ήταν 14,13 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα και να καταρρεύσουν κτίρια.
- Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
- Τουρισμός: Οι 7 τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια του 2026
- Ο Γιαμάλ χώρισε με τη Νίκι Νικόλ – «Φουντώνουν» οι φήμες για απιστία από τον σταρ της Μπαρτσελόνα
- Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
- Φωτιά σε διώροφο κτίριο στους Αγίους Αναργύρους
- Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις