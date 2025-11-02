Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Τουρκία.

Στην ίδια περιοχή που έγινε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

H δόνηση έγινε στην ίδια περιοχή όπου σημειώηκε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 τη Δευτέρα (27/10).

Το εστιακό βάθος του σεισμού της Κυριακής ήταν 14,13 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα και να καταρρεύσουν κτίρια.