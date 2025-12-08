Ενώ η ουκρανική διοίκηση προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από την απώλεια του Ποκρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν το πόδι στο γκάζι στην Ουκρανία.

Στο νότιο μέτωπο, η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε εφιάλτη για το Κίεβο: Οι ρωσικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες την απογύμνωση των ουκρανικών αμυντικών γραμμών, πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή σε ταχύτητα και βάθος προέλαση στον άξονα της Ζαπορίζια, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε συντριπτικά πλήγματα κατά των ουκρανικών εφεδρειών.

Ουκρανία: Κατάρρευση της «Γραμμής Γκουλιαϊπόλε»

Η κυριότερη είδηση της ημέρας έρχεται λοιπόν από το μέτωπο της Ζαπορίζια, όπου η σχετική ηρεμία των τελευταίων μηνών διακόπηκε βίαια το πρωί. Ρωσικά τάγματα εφόδου, υποστηριζόμενα από μαζικά πυρά πυροβολικού και αεροπορίας, διέσπασαν την πρώτη γραμμή άμυνας των Ουκρανών βόρεια του Γκουλιαϊπόλε.

Σύμφωνα με τους πολεμικούς ανταποκριτές που βρίσκονται στην περιοχή, η επιτυχία αυτή οφείλεται σε έναν τακτικό ελιγμό: Οι Ουκρανοί, έχοντας μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αξιόμαχων μονάδων τους (όπως την 47η Ταξιαρχία) για να καλύψουν το κενό πίσω από το χαμένο Ποκρόφσκ, άφησαν τον τομέα της Ζαπορίζια υποστελεχωμένο με μονάδες εδαφικής άμυνας χαμηλής μαχητικής αξίας.

Οι σημερινές ρωσικές προωθήσεις περιλαμβάνουν:

– Την κατάληψη τριών στρατηγικών υψωμάτων που εποπτεύουν τον αυτοκινητόδρομο Τ-0814.

– Την προώθηση σε βάθος 12 χιλιομέτρων προς την κατεύθυνση της Ορεχόφ, απειλώντας να κυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα στα χαρακώματα του Ρομπότινο.

– Τον έλεγχο της κοιλάδας του ποταμού Γκαϊτσούρ, αποκόπτοντας μια κρίσιμη αρτηρία ανεφοδιασμού.

Αναλυτές στη Μόσχα τονίζουν ότι εάν η διάσπαση αυτή δεν ανασχεθεί εντός 24 ωρών, τότε ο δρόμος για την ίδια την πόλη της Ζαπορίζια ανοίγει διάπλατα, καθώς δεν υπάρχουν σοβαρές οχυρωματικές γραμμές πίσω από το Γκουλιαϊπόλε.

Πέρα από τα εδαφικά κέρδη, η σημερινή ενημέρωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αποκαλύπτει το μέγεθος της φθοράς που υφίστανται οι Ουκρανοί: Σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο Ιγκόρ Κονασένκοφ, σήμερα πραγματοποιήθηκαν συνδυασμένα πλήγματα με πυραύλους Iskander-M και drones «Geran-2» (τύπου καμικάζι) σε σημεία συγκέντρωσης εφεδρειών στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για τον ουκρανικό στρατό:

– Καταστροφή φάλαγγας: Μια μεγάλη αποστολή, που μετέφερε μέσω σιδηροδρόμου τεθωρακισμένα οχήματα Bradley και προσωπικό προς το μέτωπο του Κουράχοβο, χτυπήθηκε στον σταθμό του Πάβλογκραντ. Αναφέρονται απώλειες άνω των 350 στρατιωτών και 15 μονάδων βαρέως εξοπλισμού.

– Απώλειες προσωπικού: Οι συνολικές ημερήσιες απώλειες των Ουκρανών σε όλα τα μέτωπα ξεπέρασαν σήμερα τους 1.800 στρατιώτες. Ειδικά στον τομέα του Κουράχοβο, η ουκρανική διοίκηση αναγκάζεται να ρίχνει στη μάχη νεοσύλλεκτους χωρίς εκπαίδευση, αυξάνοντας δραματικά τα ποσοστά θνησιμότητας.

– Κυνήγι των HIMARS: Το ρωσικό Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή δύο συστημάτων HIMARS που εντοπίστηκαν να προσπαθούν να πάρουν θέσεις βολής κοντά στο Κραματόρσκ, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανακόψουν τη ρωσική προέλαση.

Κουράχοβο: Εκκαθάριση και περίσφιξη

Ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Ζαπορίζια, στο Κουράχοβο, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν σήμερα την μεθοδική εκκαθάριση της πόλης από τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι αναφορές μιλούν για πλήρη έλεγχο των ανατολικών συνοικιών και μάχες σώμα με σώμα στο κέντρο της πόλης.

Η ρωσική αεροπορία ισοπέδωσε σήμερα τα τελευταία ουκρανικά οχυρά στη βιομηχανική ζώνη, ενώ οι οδοί διαφυγής προς δυσμάς βρίσκονται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο πυρός του ρωσικού πυροβολικού. Η παράδοση των εναπομεινάντων ουκρανικών μονάδων θεωρείται θέμα ωρών ή ημερών.

Η άμυνα της Ουκρανίας μοιάζει να έχει εισέλθει σε φάση μη αναστρέψιμης διάλυσης

Συμπερασματικά, η σημερινή ημέρα καταδεικνύει την πλήρη αδυναμία του Κιέβου να διαχειριστεί πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα. Η απόφαση να θυσιαστούν οι εφεδρείες για την -αποτυχημένη- υπεράσπιση του Ποκρόφσκ δημιούργησε το κενό που εκμεταλλεύεται σήμερα η Ρωσία στη Ζαπορίζια.

Με τις εφεδρείες να εξοντώνονται από τους ρωσικούς πυραύλους προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή, και το μέτωπο να καταρρέει στον Νότο, η άμυνα της Ουκρανίας μοιάζει να έχει εισέλθει σε φάση μη αναστρέψιμης διάλυσης.