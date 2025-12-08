Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβης ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ατόμων με αυτισμό “ΣΥΝ – εξέλιξη” Αναστασία Σκούρτσου, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, με σκοπό την εκκίνηση Τοπικού Προγράμματος του Οργανισμού στη Μυτιλήνη. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ευθύνης από όλους τους φορείς.

Η ανάγκη για την δημιουργία περισσότερων Αθλητικών Προγραμμάτων για τα άτομα με νοητική αναπηρία σε όλη την Ελλάδα ώθησε στην ανάπτυξη Τοπικών Προγραμμάτων φέρνοντας την άθληση και τη δύναμη της συμπερίληψης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χριστόφας, τόνισε ότι η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος, που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας. «Ο αθλητισμός, πέραν της θετικής επίδρασης που έχει στη σωματική μας υγεία, είναι πεδίο κοινωνικοποίησης, χαράς και αποδοχής και κάνουμε μαζί ένα ακόμη βήμα για να ανοίξουμε τις πόρτες του σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας», ανέφερε ο Δήμαρχος.

«Ισότιμα μέρη μιας ομάδας»

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβης ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε σχετικά: «Η θερμή υποδοχή που λάβαμε από τον Δήμο Μυτιλήνης και την τοπική κοινωνία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δημιουργεί την πεποίθηση πως το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας θα είναι η ένταξη όλο και περισσότερων ατόμων με νοητική αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού. Όραμά μας είναι πως, μέσω του αθλητισμού, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία θα αισθανθούν ισότιμα μέρη μιας ομάδας και κατ’ επέκταση της ίδιας της κοινωνίας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο νησί μας, ο κ. Κοδέλλας, μαζί με τον Διευθυντή Αθλημάτων Special Olympics Hellasκαι Υπεύθυνο του Αναπτυξιακού Προγράμματος, Βασίλη Κασιμάτη, τον Συντονιστή του Τοπικού Προγράμματος Μυτιλήνης, Αναστάσιο Μπαλή και την κ. Σκούρτσου, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Σωκράτη Γιακουμή και συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης υλοποίησης του προγράμματος και τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας τους και σε άλλες δράσεις.

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Μυτιλήνης