Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Η ολοκλήρωση της ανάπλασης 9.800 τ.μ. με ένα δίκτυο διαδρομών μήκους 1.430 μέτρων, δημιούργησε μία νέα ιστορική διαδρομή, όπου ο κάτοικος της Βέροιας και ο επισκέπτης περνά πλέον μέσα από ιστορικά μνημεία της πόλης, σε ένα «μονοπάτι» γεμάτο εναλλαγές ιστορικών στοιχείων.

«Ένα κομμάτι του αστικού κέντρου της Βέροιας, με ιστορική και συναισθηματική αξία, προβάλλεται μέσα από τις παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου, απέναντι από την παραδοσιακή συνοικία της Μπαρμπούτας»αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η δημοτική Αρχή της πόλης και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Το συνεκτικό δίκτυο διαδρομών συνδέει αντιληπτικά, αισθητικά και λειτουργικά τους ιστορικούς τόπους (συνοικίες) της Κυριώτισσας, της Παναγίας Δεξιάς και της Μπαρμπούτας. Κομβικοί σταθμοί – εμβληματικά μνημεία για την πόλη- και τοπόσημα αυτής της διαδρομής είναι οι Δίδυμοι Λουτρώνες και η διαμορφωμένη «Πλατεία των Δίδυμων Λουτρών», ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης και αναψυχής, όπως και η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας που πλαισιώνονται από το Βυζαντινό Μουσείο (Μύλος Μάρκου) και τον Τριπόταμο, ενώ έχει γίνει υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ.

Το έργο προϋπολογισμού 3,03 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου, προχώρησε στις παρακάτω εργασίες:

Κατασκευή νέων πεζοδρομίων και λοιπών (μη διαπερατών) δαπέδων

Λιθοδομές με δομικούς λίθους

Επιστρώσεις φυσικά διαπερατά υλικά

Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές

Εγκατάσταση φωτισμού

Εγκατάσταση ύδρευσης

Φυτεύσεις 864 δέντρων και θάμνων

Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενοποιημένου δικτύου διαδρομών μέσα στους ιστορικούς τόπους, με εφαρμογή αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στη σύνδεση των τριών ιστορικών τόπων μεταξύ τους και στη διαμόρφωση ενιαίας φυσιογνωμίας της «Παλαιάς Πόλης», η σύνδεση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος και δημιουργία νέων δημόσιων χώρων.

«Βελτιωμένες συνθήκες προσβασιμότητας»

«Ένα νέο ολοκληρωμένο έργο που σχεδιάστηκε με κριτήριο την αναβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη αποδίδεται στους δημότες της Βέροιας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παρεμβάσεων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας δημιούργησαν βελτιωμένες συνθήκες προσβασιμότητας πεζών, παράλληλα με τη διαμόρφωση ενιαίου αισθητικού ύφους όλων των στοιχείων του δημόσιου χώρου, από τα υλικά επίστρωσης έως τη σήμανση και τον αστικό εξοπλισμό» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

Πηγή φωτογραφιών: Δήμος Βέροιας