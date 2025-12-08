ΔΣΑ: Νέος πρόεδρος ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με σαρωτική νίκη επί του Δημήτρη Αναστασόπουλου
Μεγάλος νικητής των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με ποσοστό 61,29%.
Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) έναντι του αντιπάλου του, Δημήτρη Αναστασόπουλου που είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84%.
Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε για τον δεύτερο γύρο των εκλογών και σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος πήρε το 61,29%, εξασφαλίζοντας 5.886 ψήφους, έναντι του 38,71% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, Δημήτρης Αναστασόπουλος, λαμβάνοντας 3.717.
Την εβδομάδα που προηγήθηκε, οι συνυποψήφιοί τους Μιχ. Καλαντζόπουλος, Θαν. Καμπαγιάννης και Θέμης Σοφός στήριξαν τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο παίρνοντας σαφή θέση απέναντι στον Δημήτρη Αναστασόπουλο, χαρακτηρίζοντάς ως τον «εκλεκτό του Μαξίμου».
Ψήφισαν 10.030 δικηγόροι
Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε στο 40,61%, καθώς ψήφισαν 10.030 δικηγόροι. Έγκυρα ήταν 9.603 ψηφοδέλτια, άκυρα 225 και λευκά 202.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).
Η εκλογική μάχη είχε πολλές παραμέτρους καθώς στο διαμορφούμενο σκηνικό πέρα από την την οικονομική πίεση που υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα όπως προκύπτει από την ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών, αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών με όποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρουν και στο επάγγελμά τους.
Στον Πειραιά
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).
