Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»
«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος 'καραγκιόζη', ξεπερνά κάθε όριο» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Π. Δουδωνής.
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- «Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
Την Κυριακή οι δικηγόροι-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων ανά τη χώρα πήγαν στις κάλπες για την ανάδειξη προέδρου και την εκλογή ΔΣ. Σε 51 από τους συνολικά 63 Δικηγορικούς Συλλόγους οι κάλπες «έβγαλαν» πρόεδρο, ενώ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη η αγωνία παρατείνεται. Στην πρωτεύουσα τα πνεύματα οξύνθηκαν με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή να καταγγέλλει ανοιχτά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, Δ. Αναστασόπουλο, για φραστική επίθεση εναντίον του.
Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τη ΝΔ να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση
Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο «γαλάζιος» υποψήφιος, «ξεπέρασε κάθε όριο».
Η ανάρτηση Δουδωνή
Γράφει στην ανάρτησή του: «Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στον δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο: «το πολίτευμα της συνύπαρξης».
Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος «καραγκιόζη», φωνάζοντας έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες», ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα -πρώτα!».
Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του, καλεί τη Νέα Δημοκρατία «να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση σε βάρος του βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δ. Αναστασόπουλο».
Οι εκλογές
Να σημειωθεί πως στους τρεις μεγαλύτερους συλλόγους -Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά- η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, και οι τρεις Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πάνε σε β΄ γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου.
- Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
- Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
- Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
- «12 χρόνια χωρίς….» – Η κόρη του Πολ Γουόκερ θυμάται στην επέτειο του τραγικού θανάτου
- Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
- Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
- Με μηνύσεις απειλεί η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή για θωπεία
- Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026: Έκπληξη με Αγγλία, 5η η Γερμανία, ακόμη πιο κάτω η Βραζιλία!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις