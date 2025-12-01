Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»

Την Κυριακή οι δικηγόροι-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων ανά τη χώρα πήγαν στις κάλπες για την ανάδειξη προέδρου και την εκλογή ΔΣ. Σε 51 από τους συνολικά 63 Δικηγορικούς Συλλόγους οι κάλπες «έβγαλαν» πρόεδρο, ενώ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη η αγωνία παρατείνεται. Στην πρωτεύουσα τα πνεύματα οξύνθηκαν με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή να καταγγέλλει ανοιχτά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, Δ. Αναστασόπουλο, για φραστική επίθεση εναντίον του.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τη ΝΔ να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο «γαλάζιος» υποψήφιος, «ξεπέρασε κάθε όριο».

Η ανάρτηση Δουδωνή

Γράφει στην ανάρτησή του: «Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στον δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο: «το πολίτευμα της συνύπαρξης».

Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος «καραγκιόζη», φωνάζοντας έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες», ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα -πρώτα!».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του, καλεί τη Νέα Δημοκρατία «να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση σε βάρος του βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δ. Αναστασόπουλο».

Οι εκλογές

Να σημειωθεί πως στους τρεις μεγαλύτερους συλλόγους -Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά- η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, και οι τρεις Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πάνε σε β΄ γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου.