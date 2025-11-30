Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο 46.876 δικηγόροι που καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας.
Παραδοσιακά οι εκλογές στο δικηγορικό σώμα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας θεωρείται ένας σοβαρός » ενδείκτης» και για την κεντρική πολιτική σκηνή.
Η εκλογική μάχη έχει πολλές παραμέτρους καθώς στο διαμορφούμενο σκηνικό πέρα από την την οικονομική πίεση που υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα όπως προκύπτει από την ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών, αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών με όποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρουν και στο επάγγελμά τους.
Δικηγόροι – Εκλογές: 8 υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Στην Αθήνα, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.
Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY
3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ
7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα , είτε με συνδυασμούς , όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο .
Επαναληπτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.
- Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
- Πέρασαν 12 χρόνια – Η ανάρτηση που δείχνει ότι ο Βιν Ντίζελ δεν ξεχνά τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή
- Ο Καρέτσας στο «μπλοκάκι» των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης – «Παρέλαση» σκάουτερ στο ματς της Γκενκ (pic)
- Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
- «Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Η Φλαμένγκο σήκωσε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Παλμέιρας (vid, pic)
- «Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις