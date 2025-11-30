Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο 46.876 δικηγόροι που καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας.

Παραδοσιακά οι εκλογές στο δικηγορικό σώμα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας θεωρείται ένας σοβαρός » ενδείκτης» και για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Η εκλογική μάχη έχει πολλές παραμέτρους καθώς στο διαμορφούμενο σκηνικό πέρα από την την οικονομική πίεση που υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα όπως προκύπτει από την ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών, αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών με όποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρουν και στο επάγγελμά τους.

Δικηγόροι – Εκλογές: 8 υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

Στην Αθήνα, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα , είτε με συνδυασμούς , όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο .

Επαναληπτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.