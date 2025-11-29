Μία ανάσα πριν τις εκλογές των δικηγορικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα

Πρωί Κυριακής 30 Νοεμβρίου, οι κάλπες ανοίγουν σε 63 συνολικά δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, με το εκλογικό σώμα να απαρτίζεται από 46.878 δικηγόρους που καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η εκλογική αναμέτρηση δε θα ολοκληρωθεί την Κυριακή και ενδέχεται να συνεχιστεί και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Οι υποψήφιοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας (ΔΣΑ)

Στην Αθήνα θα στηθούν 36 κάλπες για τους 24.694 δικηγόρους που θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ ακέφαλων συνδυασμών αλλά και συνδυασμών που έχουν υποψήφιους προέδρους.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος με τον συνδυασμό «ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ», ενώ συγχρόνως κατεβάζει δύο ανεξάρτητους δικούς του συνδυασμούς («Δράση» και «Στην Πράξη») με 24 υποψηφίους στον κάθε έναν. Τον Δ. Αναστασόπουλο στηρίζει και ο Ιωάννης Δεληγεώργης, με τον συνδυασμό «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος κατεβαίνει επίσης ως υποψήφιος πρόεδρος, ενώ παράλληλα συμμετέχει με δικό του «ακέφαλο» συνδυασμό: «ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ – ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ».

Υποψήφιος πρόεδρος και ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ο οποίος κατεβαίνει με τον συνδυασμό «ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ – ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ».

Την ίδια στιγμή η Χριστίνα Τσαγκλή, ο Θεόδωρος Μαντάς, ο Δημήτρης Λυριτσής, ο Ιωάννης Αβαρκιώτης, η Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, συμμετέχουν στις εκλογές με «ακέφαλο» συνδυασμό.

Ο Θωμάς Καμενόπουλος, κατέρχεται πρώτη φορά με δικό του συνδυασμό, «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΣΑ».

Υποψήφιος πρόεδρος και ο Θέμης Σοφός, με τον συνδυασμό «ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ».

Με τον συνδυασμό «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» κατεβαίνει ως υποψήφιος πρόεδρος ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης και με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» συμμετέχει ο Αντώνης Αντανασιώτης.

Τέλος, ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, κατεβαίνει και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, δε θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση καθώς σύμφωνα με τον κώδικα Δικηγόρων, εξάντλησε τις δύο θητείες που του επιτρέπονταν.

Σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις, η μάχη στον πρώτο γύρο αναμένεται να δοθεί ψήφο – ψήφο και η αναμέτρηση θα είναι σκληρή.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση (2021), από τους 23.397 εγγεγραμμένους στο ΔΣΑ, ψήφισαν μόλις οι 12.788, ενώ φέτος το εκλογικό σώμα έχει ενισχυθεί με 1.297 νέους δικηγόρους.

Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την μεθεπόμενη Κυριακή.