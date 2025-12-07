Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) έκλεισαν οι κάλπες (πρώτη ημέρα του β΄ γύρου) και συνεχίζονται οι εκλογές αύριο, Δευτέρα, όπου θα αναδειχθεί και ο νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία.

Σήμερα προσήλθαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ψήφισαν 3.032 δικηγόροι από τους 24.694 που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).

Αύριο εκλογές και σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά

Παράλληλα, οι εκλογές συνεχίζονται και αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, ενώ σήμερα θα αναδείξουν προέδρους εννέα Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.

Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 18,49% (712 σταυρούς).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).

Τέλος, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων και αναδείχθηκε πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας η Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη με 57,14% (40 σταυρούς), έναντι του Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους με 42,86% (30 σταυρούς).