Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Εκλογές αύριο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά
- Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
- Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) έκλεισαν οι κάλπες (πρώτη ημέρα του β΄ γύρου) και συνεχίζονται οι εκλογές αύριο, Δευτέρα, όπου θα αναδειχθεί και ο νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία.
Σήμερα προσήλθαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ψήφισαν 3.032 δικηγόροι από τους 24.694 που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).
Αύριο εκλογές και σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά
Παράλληλα, οι εκλογές συνεχίζονται και αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, ενώ σήμερα θα αναδείξουν προέδρους εννέα Δικηγορικοί Σύλλογοι.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 18,49% (712 σταυρούς).
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).
Τέλος, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων και αναδείχθηκε πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας η Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη με 57,14% (40 σταυρούς), έναντι του Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους με 42,86% (30 σταυρούς).
- Η ΑΙ πείθει τους ψηφοφόρους με εντυπωσιακή άνεση – Κίνδυνος για τη δημοκρατία;
- Χριστούγεννα: Προσοχή στα λαμπιόνια – Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Μαλεζάς
- Πυροβολισμοί στο Ίλιον
- Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
- Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια – Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα, νεκρός ο οδηγός
- Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
- Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις