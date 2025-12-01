Τα αποτελέσματα του Α´ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - Ψήφισαν 13.835 δικηγόροι
Στον δεύτερο γύρο τους περνούν οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος θα λάβει χώρα την Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8/12.
Σήμερα ψήφισαν 13.835 δικηγόροι. Στο 100% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος συγκεντρώνει το 22,49% (3015 ψήφοι) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμαπρος το 18,841% (2526 ψήφοι). Ακολουθούν ο Μιχαήλ Καλαντζόπουλος με 15,42% ( 2067 ψήφους) και ο Θανάσης Καμπαγιάννης με 14,59% (1956 ψήφους).
Τα αποτελέσματα:
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, επί 2.443 εγγεγραμμένων πρώτος με ποσοστό 48,38% είναι ο Ηλίας Κλάπας και δεύτερος ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με ποσοστό 24,37%.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, επί 6.747 δικηγόρων πρώτος με ποσοστό 30,91% είναι ο Δημήτρης Φιλοκαλιώτης και δεύτερη η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη με ποσοστό 17,62%.
