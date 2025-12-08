newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σαρωτικοί έλεγχοι στα ενοίκια «μαϊμού» των… 10 ευρώ το μήνα – Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ
Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 12:01

Σαρωτικοί έλεγχοι στα ενοίκια «μαϊμού» των… 10 ευρώ το μήνα – Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ

Σαφάρι ελέγχων για «μαϊμού» ενοίκια ξεκίνησε η ΑΑΔΕ – Τι έφεραν οι διασταυρώσεις για την επιστροφή ενοικίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Σαρωτικούς ελέγχους στα μισθωτήρια συμβόλαια με εμφανώς υποτιμημένα ενοίκια ξεκινά η ΑΑΔΕ, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων περιπτώσεων που δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Στο πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους επιδότησης ενοικίου, σχεδόν 180.000 δήλωσαν μίσθωμα έως 100 ευρώ τον μήνα, επίπεδα που σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται όχι απλώς χαμηλά, αλλά εξωπραγματικά.

Μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων από την Πρωτοχρονιά

Πριν ξεκινήσει το κύμα διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι που δήλωσαν λανθασμένα ποσά καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 ώστε να διορθώσουν τα στοιχεία και να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο τα πολύ χαμηλά μισθώματα τα οποία θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχει η ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς, όπως οι τράπεζες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις όπου τα αναιτιολόγητα χαμηλά ενοίκια δεν συμβαδίζουν με το προφίλ δαπανών των ενοικιαστών.

Οι διασταυρώσεις και τα ενοίκια

Οι διασταυρώσεις ανάμεσα στο Ε1 και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια έφεραν στο φως εξωφρενικές δηλώσεις:

– Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 25 ευρώ

– ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 30 ευρώ

– ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 5 ευρώ

– ⁠Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Σήμερα, εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε υποδηλώνονται, είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Τι αλλάζει από την Πρωτοχρονιά

Με στόχο να περιοριστούν τα «μαύρα» μισθώματα, από την Πρωτοχρονιά του 2026 κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική, είτε για φοιτητικό σπίτι, θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Όσοι συνεχίσουν να πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα μένουν εκτός επιδοτήσεων, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που θα δέχονται μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή σε μετρητά σημαίνει απώλεια της έκπτωσης δαπάνης.

πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Τι προβλέπεται 08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Wall Street: Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Wall Street 08.12.25

Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
ΑΠΕ 07.12.25

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος»: Αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά τα μεγάλα δημόσια έργα

Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση που «παραμένει αδιάφορος θεατής»

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»

Σε μία ακόμη προσπάθεια διάσπασης του μετώπου των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για ασάφεια όσο αφορά τα αιτήματα τους, και τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι καλό να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. 

Σύνταξη
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο