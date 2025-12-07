newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 21:05
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 15:30
Πώς κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού - Τι λέει ο κυβερνήτης
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Δεκεμβρίου 2025 | 20:10

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Αντίστροφη μέτρηση για τους ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή καθόλου επιστροφή ενοικίου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του 2025 για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ και να πιστωθούν τα ποσά που δικαιούνται.

Η επιστροφή ενοικίου χορηγείται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822).

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

  • 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα
  • 850 ευρώ με ένα τέκνο
  • 900 ευρώ με δύο τέκνα
  • και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Νέα δυναμική 07.12.25

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζάκυνθος: «Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ
Θλίψη στη Ζάκυνθο 07.12.25

«Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ

Η οικογένεια φιλοξενεί δεκάδες σκυλιά σε περιφραγμένο χωράφι δίπλα στο σπίτι - Το πίτμπουλ ήταν δεμένο με χοντρή αλυσίδα από δέντρο

Σύνταξη
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Ελλάδα 07.12.25

Πυροβολισμοί στο Ίλιον

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε οικισμό στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά - Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες

Σύνταξη
Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
Για πρόεδρο 07.12.25

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Εκλογές αύριο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά

Σύνταξη
Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Μνήμες Daniel με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να καλύπτονται από νερό
Ελλάδα 07.12.25

Μνήμες Daniel ξυπνούν στη Θεσσαλία - Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καλύφθηκαν από νερό

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από την υπερχείλιση του Πηνειού και των παραποτάμων του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν (και) στη Θεσσαλία.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
Παρίσι 07.12.25

Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργων», με τα παλαιότερα να ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα - Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών για το Λούβρο

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
Κόσμος 07.12.25

H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Το Κρεμλίνο καλωσορίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ο μεγάλος γιος του προέδρου των ΗΠΑ προχωρά σε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Νέα πυρά Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στο X: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία
Σφοδρά πυρά 07.12.25

«Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά Γραφειοκρατία» - Νέα επίθεση Μασκ μετά το πρόστιμο στο X

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Η νέα εμπρηστική ανάρτησή του

Σύνταξη
Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι
Super League 07.12.25

Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα (2-2)

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο