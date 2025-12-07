Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το Σάββατο στη νότια Τουρκία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αδάνη και Γκαζιαντέπ, όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı 🟥 Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm — Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025

Βίντεο από το σημείο έδειχνε το μπροστινό δεξιό τμήμα του λεωφορείου να έχει καταστραφεί σοβαρά από τη σύγκρουση με το πίσω μέρος του φορτηγού, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά της Γκαζιαντέπ.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες βρίσκονταν στο λεωφορείο, και οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού, που επέζησε, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία έκλεισε προσωρινά τον δρόμο για τις έρευνες.