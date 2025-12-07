Αλγερία: 14 νεκροί, 34 τραυματίες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, χθες Σάββατο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι αναποδογύρισε στη νότια Αλγερία, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν λεωφορείο πράσινου χρώματος που έχει ανατραπεί, βρίσκεται με την οροφή στο έδαφος, κοντά στον δρόμο στην κοινότητα Τιμπελμπάλα, κάπου 400 χιλιόμετρα νότια από την Μπασάρ, στον Νότο.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο που συνδέει την Μπασάρ με την Τιντούφ, στο νότιο άκρο της Αλγερίας. Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τη «θλίψη» του για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο στην Αλγερία από την 15η Αυγούστου, όταν λεωφορείο έπεσε σε ποταμό κοντά στο Αλγέρι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 επιβαίνοντες σ’ αυτό.

Το τροχαία θερίζουν στην Αλγερία – Απαρχαιωμένες οι υποδομές λένε τα συνδικάτα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στη βορειοαφρικανική χώρα. Στις 15 Αυγούστου, ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στην περιοχή El Harrach, ανατολικά της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άτομα.

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Αλγερίας δήλωσε ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα στη χώρα συνδέονται με ανθρώπινο λάθος, απερίσκεπτη οδήγηση και ανεπαρκή συντήρηση των οχημάτων.

Εν τω μεταξύ, τα συνδικάτα μεταφορών και οι εταιρείες λεωφορείων αποδίδουν από καιρό την αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων στην παλαιότητα των υποδομών μεταφορών και στις κυβερνητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής λεωφορείων και ανταλλακτικών, όπως ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.