Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Το θέμα των ημερών στην Μπαρτσελόνα είναι η επιστροφή του Ραφίνια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «μπλαουγκράνα», με τον Βραζιλιάνο άσο να έχει και πάλι ηγετικό ρόλο στα παιχνίδια των Καταλανών.

Ο Ραφίνια κάνει ξανά την διαφορά, ο Χανς Φλικ χαμογελά βλέποντας τον διεθνή άσο να είναι σε καλή φόρμα, αλλά ένα δημοσίευμα προκάλεσε κλυδωνισμούς στις τάξεις της ομάδας της Βαρκελώνης.

Ο διεθνής άσος όμως της Μπάρτσα φρόντισε να πάρει άμεσα θέση στα όσα κυκλοφόρησαν, βάζοντας τέλος στην φημολογία που αναπτύχθηκε περί αποχώρησής του μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας (σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Sport) στο συμβόλαιο του Ραφίνια με την Μπαρτσελόνα υπάρχει ειδική ρήτρα που επιτρέπει στον διεθνή άσο να φύγει από την καταλανική ομάδα τον Ιούλιο, αν δεχθεί μια δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στο άκουσμα της συγκεκριμένης πληροφορίας προκλήθηκε αναστάτωση στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ραφίνια είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου.

Οι φίλαθλοι των «μπλαουγκράνα» δεν θέλουν ούτε να… σκέφτονται το ενδεχόμενο αποχώρησης του λατινοαμερικάνου σούπερ σταρ το καλοκαίρι και χρειάστηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον παίκτη, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο συγκεκριμένο θέμα.

«Ειλικρινά απορώ για τις ανοησίες» που γράφονται ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραφίνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συγκεκριμένη ανάρτηση του Βραζιλιάνου, έφερε ξανά την ηρεμία στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα».

Θυμίζουμε ότι ο 28χρονος άσος της Μπαρτσελόνα ανανέωσε πριν από λίγους μήνες την συνεργασία του με τους Καταλανούς, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο Καμπ Νου μέχρι το 2028.

Ο Ραφίνια εμφανίστηκε μάλιστα ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την εφημερίδα που δημοσίευσε την συγκεκριμένη πληροφορία κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως η Sport έχει έδρα την Βαρκελώνη και είναι φιλικά προσκείμενη στην Μπαρτσελόνα.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο διεθνής άσος δεν άφησε το θέμα να… σέρνεται και φρόντισε να βάλει άμεσα τέλος στην φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο 24ωρο.