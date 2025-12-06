newspaper
06.12.2025 | 21:35
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης - Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διακοπές στη κόλαση: Γιατί επισκεπτόμαστε αξιοθέατα που έγιναν ακρότητες
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Διακοπές στη κόλαση: Γιατί επισκεπτόμαστε αξιοθέατα που έγιναν ακρότητες

Σε αξιοθέατα που εξελίχθηκαν θηριωδίες πηγαίνουν τόσο εκείνοι που προσπαθούν να κατανοήσουν το παρελθόν όσο και εκείνοι που επιζητούν χυδαίες, «αδιάκριτες» selfies.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Δειλά-δειλά, η Συρία υπό την ηγεσία του πρώην τζιχαντιστή ηγέτη Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, προσελκύει κάποιους τουρίστες μετά το τέλος του εμφυλίου που είχε ξεσπάσει από το 2011. Ωστόσο, δεν κατευθύνονται όλοι σε αξιοθέατα όπως η Παλμύρα, αλλά σε σημεία που βάφτηκαν στο αίμα στη διάρκεια του πολέμου. Είναι γνωστοί ως «σκοτεινοί τουρίστες» (dark tourists).

Εκτός από τη Συρία, άνθρωποι ταξιδεύουν σε χώρες με πολλούς κινδύνους ή υπήρξαν κίνδυνοι στο παρελθόν, όπως η Βόρεια Κορέα, το Νότιο Σουδάν, την Ουκρανία, το Άουσβιτς, το Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και πεδία μαχών και ζώνες καταστροφών για να «θαυμάσουν;» το αιματοβαμμένο παρελθόν, που εκατομμύρια υπέφεραν και εξοντώθηκαν.

Ρεπορτάζ του Economist αναφέρεται στο «σκοτεινό τουρισμό» ο οποίος έχει γίνει μια επικερδής επιχείρηση με την εταιρεία έρευνας αγοράς Global Industry Analysts, μια να την υπολογίζει στα 35 δισ. δολάρια και θα φτάσει τα 41 δισ. μέχρι το 2030. Η Young Pioneer Tours έχει αυξήσει τον αριθμό των προορισμών της από 30 το 2013 σε περισσότερους από 100. Πρόκειται για μια επιχείρηση της οποίας το σύνθημα είναι «Προορισμοί που η μητέρα σας θα προτιμούσε να αποφύγετε».

Ο όρος «dark tourism» επινοήθηκε το 1996 από τους Τζον Λένον και Μαλκομ Φόλεϋ, δύο ακαδημαϊκούς που παρατήρησαν το δημόσιο ενδιαφέρον για την επίσκεψη στον τόπο της δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι το 1963.

«Υπάρχουν εγωιστές ηλίθιοι και υπάρχουν σκοτεινοί τουρίστες»

Ο Πίτερ Χοενχάους, ιδρυτής του dark-tourism.com και συγγραφέας του «Atlas of Dark Destinations», λέει ότι η ιδέα είναι να γίνεις μάρτυρας. Στον ιστότοπό του γράφει ότι ο σκοτεινός τουρισμός αφορά «σεβαστή και διαφωτιστική τουριστική εμπλοκή με τη σύγχρονη ιστορία και τα σκοτεινά της σημεία/πλευρές, με νηφάλιο, εκπαιδευτικό και μη-σενσασιοναλιστικό τρόπο».

Υποστηρίζει ότι, στη δημόσια φαντασία, ο όρος συγχέει δύο είδη ανθρώπων: αυτούς που επιδιώκουν να κατανοήσουν το παρελθόν και εκείνους που επιζητούν χυδαίες, «αδιάκριτες» selfies. Πολλοί από τους 1,8 εκατ. ανθρώπους που πήγαν στο Άουσβιτς το 2024 το έκαναν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο μνημείο και μουσείο του Ολοκαυτώματος. Άλλοι, όμως, πόζαραν για φωτογραφίες στις γραμμές του τρένου έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. «Υπάρχουν εγωιστές ηλίθιοι και υπάρχουν σκοτεινοί τουρίστες», λέει ο Χοενχάους. «Δεν είναι το ίδιο».

Πολλοί, παρ’ όλα αυτά, θεωρούν τον σκοτεινό τουρισμό μακάβριο. Ο τουρισμός στο Τσερνόμπιλ, στο σημείο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής που έχει σημειωθεί, κορυφώθηκε στους 124.423 επισκέπτες το 2019, πριν από την πανδημία και την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ιταλία ερευνά ισχυρισμούς ότι πολίτες της συμμετείχαν σε «σαφάρι ελεύθερου σκοπευτή» στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τη δεκαετία του 1990, πληρώνοντας για να πυροβολούν πολίτες στο Σαράγεβο.

Στο Ισραήλ, σκοτεινοί τουρίστες πηγαίνουν στα σημεία όπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στο Αφγανιστάν, διοργανωτές εκμεταλλεύονται το ενδιαφέρον για τη ζωή υπό τους Ταλιμπάν· αφού η τζιχαντιστική ομάδα επέστρεψε στην εξουσία το 2021, οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν από 2.300 το 2022 σε περίπου 7.000 το 2023. Και στο Μεξικό, οι άνθρωποι μπορούν να κλείσουν μια «νυχτερινή διαδρομή», μια προσομοιωμένη παράνομη διέλευση συνόρων, με «διακινητές» και «φρουρούς».

Γιατί θριαμβεύει

Αυτό που είναι διαφορετικό σήμερα είναι το κόστος — φθηνές πτήσεις έχουν κάνει ακόμη και μακρινά ταξίδια πιο προσιτά — και ο ρόλος των social media στην προώθηση εμπειριών και προορισμών. Λογαριασμοί διαφημίζουν μέρη από το Αμριτσάρ μέχρι τη Ζανζιβάρη. Πολλοί influencers έχουν αποκτήσει τεράστιο κοινό ταξιδεύοντας σε μέρη όπου ελάχιστοι άλλοι θα σκέφτονταν, ή θα τολμούσαν, να πάνε.

Το 2017, ο Logan Paul, Αμερικανός YouTuber, δημοσίευσε βίντεο από το δάσος Aokigahara στην Ιαπωνία που έδειχνε ένα νεκρό σώμα (το δάσος είναι γνωστό ως τόπος αυτοκτονιών). Η πλατφόρμα διέκοψε προσωρινά τις επιχειρηματικές της σχέσεις μαζί του, αλλά σήμερα έχει 23,6 εκατ. ακόλουθους, από 15 εκατ. τότε. Η Μπάντραν λέει ότι πήγε μια influencer στη Σαιντνάγια η οποία, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της φυλακής, τώρα φέρνει άλλους να τη δουν.

Ο Harry Jaggard έχει δημοσιεύσει βίντεο από την Ερυθραία και την Υεμένη. Ένα ρεπορτάζ από το Αφγανιστάν, «Επτά Ημέρες στη Πιο Επικίνδυνη Χώρα του Κόσμου», έχει 4,6 εκατ. προβολές στο YouTube. Στο βίντεο ο Jaggard υπόσχεται να πάει πέρα από «τους τίτλους των ειδήσεων». Λέει ότι οι Ταλιμπάν είναι «καλοί» — παρά τις μαστιγώσεις και τις εκτελέσεις — και ότι οι Αφγανές «φαίνονταν ευτυχισμένες», παρότι τους απαγορεύεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα δημόσια πάρκα, οι περισσότερες δουλειές και το να παραπονιούνται για οποιοδήποτε από τα παραπάνω. «Τι απίστευτο βίντεο, φίλε… πρέπει να το επισκεφθώ σύντομα», σχολίασε κάποιος. «Εύχομαι να μπορούσα να το δω από κοντά μια μέρα», έγραψε ένας άλλος.

Σύμφωνα με την Booking.com, σχεδόν το 60% των ταξιδιωτών της Gen Z βασίζεται στα social media όταν αποφασίζει πού θα πάει και περίπου το 45% εμπνέεται από influencers. Και πολλοί νέοι από πλούσιες χώρες -που δεν έχουν εμπειρία πολέμου- ενδιαφέρονται να επισκεφθούν μέρη με τραγική ιστορία.

Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
Σπάει ταμπού 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
