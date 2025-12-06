Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης, διαδοχικά ανά λωρίδα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως εξής:

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου:

Επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στον κόμβο με την οδό Αιόλου.

Επί της οδού Αιόλου.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου:

Επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στον κόμβο με την οδό Αφροδίτης.

Επί της οδού Αφροδίτης.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος, ελάχιστου πλάτους 50 μέτρων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Παράλληλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 11:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, περιοχής δήμων Καλλιθέας και Παλαίου Φαλήρου, μέγιστου μήκους 50 μέτρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», υπογραμμίζεται και για τις δύο περιπτώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.