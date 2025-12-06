newspaper
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:17

Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Τα πάνω – κάτω στην υπόθεση της δολοφονίας του συνταξιούχου λιμενεργάτη Γιώργου Καρυώτη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έφερε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη στo Mega.

Το «Τούνελ» έφερε στη δημοσιότητα μια σειρά από ηχητικά ντοκουμέντα που προκάλεσαν σοκ και ανέτρεψαν πλήρως την πρόσφατη «ομολογία» του προφυλακισμένου ανιψιού του θύματος.

Η εκπομπή αποκάλυψε το σκοτεινό παρασκήνιο που προηγήθηκε της παραδοχής του ότι είχε διαπράξει μόνος του το έγκλημα, απαλλάσσοντας έτσι τον ήδη καταδικασμένο πρωτοδίκως σε ισόβια για τη δολοφονία του πατέρα του, Βαγγέλη Κουλιανό.

Το ηχητικό για την δολοφονία Καρυώτη

Το υλικό αυτό, που έφτασε στην εκπομπή μέσα από τις φυλακές, θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την «ομολογία» του ανιψιού του θύματος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως συνεργός του γιου του.

Στο ηχητικό, ο κρατούμενος συνομιλεί με μάρτυρα–«κλειδί» και μιλάει ανοιχτά για δωροδοκία. Ότι τον πλήρωσαν για να «ομολογήσει». Οι διάλογοι, ωμοί και φορτισμένοι, δίνουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

— Με ακούς;

— Σε ακούω.

— Ρε συ, τι πράγματα ήταν αυτά που γίνανε στα δικαστήρια…

— Γ…σέ τα…

— Τι σου τάξανε, ρε Νίκο;

— Τα λεφτά μου εδώ στη φυλακή

— Τι σου τάξανε, Νίκο;

— Φράγκα.

— Ποιοι;

— Ο…

— Ε; Ο …. στο κανόνισε;

— Ναι, ναι…

— Δεν το ’χεις κάνει όμως, Νίκο μου ε; Το παίρνεις πάνω σου σαν μάγκας και καλά τώρα ρε; Αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Νίκο, το’κανες; Σε ξαναρωτάω. Και πάλι “ναι” να μου πεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου!

— Όχι, αλλά βοήθησα.

— Ξέρω ότι λες ψέματα αυτή τη στιγμή και ότι θες να πας ισόβια χωρίς να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Όχι δεν είμαι καλά, Νίκο. Θα καταρρεύσω. Πες την αλήθεια σε παρακαλώ. Σε τραμπουκίζουν; Τους φοβάσαι;

— Σε παρακαλώ…

— Τους φοβάσαι;

— Άστο να μείνει μεταξύ μας αυτό…

— Γιατί τους φοβάσαι; Μην το κάνεις… Θα πας ισόβια! Τι λες;

— Δεν το κάνω… Δεν θα το κάνω. Στην έδρα πάνω θα πω την αλήθεια.

— Θα την πεις; Στο λόγο σου;

— Στο λόγο μου.

— Θα πας άδικα μέσα. Σε παρακαλώ…

— Όχι, όχι…

— Το ήξερα, το καταλάβαμε ότι κάτι σου τάζουν αυτοί . Ξέρουμε ότι έχουν λεφτά.

— Ναι…

— Να σε βγάζουνε φονιά να πούμε, ενώ δεν είσαι, χαζέ!

— Δεν πάνε να γ… Άστο, άστο.

— Όχι! Εγώ θέλω την αλήθεια…

— Άστο! Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια.

— Θέλεις να πάρω τη Νικολούλη;

— Ναι.

— Να την πάρω;

— Πάρ’ την…

Το ντοκουμέντο αυτό προκαλεί νέες αναταράξεις στην υπόθεση. Οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» δίνουν νέα τροπή στους ισχυρισμούς που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα και απαιτούν εισαγγελική παρέμβαση.

Όσα αποκάλυψε η μητέρα του ανιψιού που κατηγορείται για συνεργία στη δολοφονία Καρυώτη

Το «Τούνελ», μετά την παραδοχή για τη δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από τον ίδιο του τον ανιψιό ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός, μίλησε με τη μητέρα του.

Η γυναίκα, εμφανώς συγκλονισμένη, αποκαλύπτει τον λόγο που –όπως υποστηρίζει– ο γιος της αναγκάστηκε να πάρει πάνω του το βάρος της δολοφονίας του θείου του, την ώρα που ο Βαγγέλης Κουλιανός παραμένει στη φυλακή, ήδη καταδικασμένος για αυτή.

Παρά το φόβο για την ίδια της τη ζωή, είναι αποφασισμένη –όπως λέει– να βγει στο φως η αλήθεια που κάποιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να θάψουν.

«Ο γιος μου είναι συνεργός, γιατί – όπως μου είπαν από την Ασφάλεια Ρόδου – έπιασε το σχοινί. Μην ακούτε τώρα τι λέει… Αν το είχε κάνει μόνος του, όπως ισχυρίζεται, δε θα ήταν ζωντανός. Θα τον είχαν “φάει”. Δεν τα λέω αυτά για να τον υπερασπιστώ επειδή είναι παιδί μου». δηλώνει με ένταση.

Η ίδια υποστηρίζει πως μιλάει τώρα γιατί φοβάται για τη ζωή του γιου της.

«Αν δεν τα έλεγε, θα τον είχαν τελειώσει. Δέχεται απειλές από το σόι της μητέρας του Βαγγέλη, για να πάρει όλο το έγκλημα πάνω του. Δεν ξέρετε τι συμβαίνει εκεί… Γι’ αυτό το κάνει. Είναι αφελής. Πάντα τα φορτωνόταν όλα. Το ξέρει και η Ασφάλεια στη Ρόδο. Για αυτό είπα στον δικηγόρο να μην τον στείλει στην Κω μαζί με τον Βαγγέλη. Αν βρίσκονταν στο ίδιο μέρος, θα γινόταν χαμός».

Όπως λέει, όταν τον ρώτησε τι πραγματικά συνέβη, εκείνος της απάντησε ότι «τον μπέρδεψαν».

«Τότε του είπα να ξεμπερδέψει πρώτα τον εαυτό του και μετά να με ξεχάσει. Από τη στιγμή όμως που μίλησα κι εγώ χθες στην τηλεόραση, δέχομαι απειλές. Δεν μπορώ να κοιμηθώ στο σπίτι μου. Με καλεί ένας άντρας με απόκρυψη και μου λέει πως, αν με βρουν, θα με κάψουν ή θα με σκοτώσουν στο δρόμο» καταλήγει, με τη φωνή της να τρέμει.

